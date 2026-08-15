Pull & Bear nas je ugodno iznenadio ponudom elegantnih komada za prijelaznu sezonu

Prijelaz iz ljeta u jesen idealno je vrijeme za osvježavanje garderobe s nekoliko svestranih komada. Pull & Bear u novoj kolekciji donosi mnogo više od trendovskih modela – od bezvremenskih košulja i elegantnih bluza do torbi koje će pratiti svaki dnevni outfit

Pull & Bear mnogi i dalje povezuju s opuštenim, trendi komadima namijenjenima prvenstveno mlađoj publici. No, posljednjih sezona ponuda ovog high street brenda postala je znatno raznovrsnija pa se među novitetima mogu pronaći i modeli koji će se bez problema uklopiti u nešto sofisticiraniju garderobu. Od bezvremenskih košulja i ženstvenih bluza do širokih hlača, prostranih torbi i svestranih modnih dodataka, riječ je o komadima koji izgledaju skuplje nego što jesu te će se lako prilagoditi različitim prigodama.

Posebno su nam za oko zapeli klasični modeli košulja od popelina i lana, prugasti uzorci koji nikad ne izlaze iz mode te elegantne bluze koje će jednako dobro izgledati uz traperice, lanene hlače ili midi suknju. To su komadi koje ćete rado nositi tijekom preostalih toplih dana, ali i u prvim tjednima jeseni kada se vratite poslovnim obvezama ili tražite jednostavne kombinacije za svaki dan.

Ni ponuda dodataka ne zaostaje. Velike shopper i tote torbe odličan su izbor za posao, fakultet ili svakodnevne obveze jer spajaju praktičnost i minimalistički izgled. U kolekciji se mogu pronaći pleteni modeli za kraj ljeta, ali i jednostavne torbe u neutralnim nijansama koje će se lako uklopiti u prijelaznu garderobu.

Ako ste među onima koji Pull & Bear dosad nisu imali na radaru kada je riječ o nešto ozbiljnijim modnim komadima, aktualna kolekcija mogla bi vas ugodno iznenaditi. U nastavku donosimo naše favorite - svestrane komade koje ćete nositi do kraja ljeta, tijekom prijelaznog razdoblja i nakon povratka na posao.

Pull & Bear - 25,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 35,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 39,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 45,99 €

Pull & Bear - 25,99 €

Pull & Bear - 19,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 19,99 €

Pull & Bear - 22,99 €

Pull & Bear - 29,99 €

Pull & Bear - 22,99 €

Pull & Bear - 25,99 €

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