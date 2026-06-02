Nina Badrić najbolje nosi Chanelove slingback sandale, pronašli smo povoljnije verzije

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić, oduševila je pratitelje objavom na Instagramu kojom je najavila koncert u Baranji, no u prvi plan došao je njezin besprijekoran modni odabir. Na dvije fotografije pjevačica je uhvaćena u pokretu, samouvjereno koračajući u elegantnoj bijeloj haljini na preklop, no pažnju su ukrale chic cipele koje su zaokružile cijeli look. Riječ je o popularnim slingback sandalama dvobojnog dizajna, modelu koji je proslavila modna kuća Chanel i koji se smatra statusnim simbolom. Uz tamne naočale, Nina je izgledala spremno za pozornicu, a svojom je porukom dodatno podigla atmosferu: "Baranja večeras pjevamo i slavimo". Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a modni znalci prepoznali su vječni klasik na njezinim nogama.

Vječni klasik koji sada možete priuštiti

Chanelove dvobojne slingback sandale, s prepoznatljivom bež bazom i crnom kapicom na vrhu, već su desetljećima predmet žudnje zaljubljenica u modu. Njihova popularnost ne jenjava jer predstavljaju simbol bezvremenske elegancije i sofisticiranosti te se mogu nositi u gotovo svim prilikama – od ležernih kombinacija s trapericama do večernjih izdanja. Ipak, njihova visoka cijena čini ih nedostupnima većini.

Srećom, pristučaniji brendovi prepoznali su potražnju pa danas na tržištu postoje brojne, znatno povoljnije verzije koje vjerno imitiraju ovaj kultni dizajn. Različiti brendovi nude svoje inačice koje spajaju prepoznatljivu estetiku s pristupačnijom cijenom, omogućujući da ovaj dašak luksuza postane dio svačije garderobe.

