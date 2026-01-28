Nina Badrić uživa u raju na zemlji: Mini haljina koju nosi stoji joj kao salivena

Nina Badrić puni baterije pod karipskim suncem kako bi bila potpuno spremna za promociju albuma i koncerte koji slijede

Pjevačica Nina Badrić početak godine iskoristila je za bijeg u toplije krajeve. Već danima objavljuje videa i fotografije na kojima se vidi kako uživa na luksuznom karipskom otoku St. Barth, gdje puni baterije. Posebnu pažnju svojih pratitelja na Instagramu privukla je fotografijama u lepršavoj ljubičastoj haljini modnog brenda Maria Lucia Hohan. Ova prekrasna mini haljina neobične, efektne boje posebna je zbog lepršavog kroja i dugih, bogatih rukava. Otvorenih leđa i dubokog dekoltea, naglašava struk i noge, a naša pjevačica u njoj izgleda vrlo lijepo.

Nina je pratiteljima pružila pravi mali turistički vodič, ističući ljepote ovog francuskog prekomorskog teritorija.

"Otok izgleda kao filmska kulisa, sve što vidite je tirkizno more, bijeli pijesak, zelena brda puna bogate vegetacije i crveni krovovi kuća", napisala je pjevačica.

Dodala je kako na otoku s nešto više od osam tisuća stanovnika glavnu gospodarsku aktivnost čini luksuzni turizam, od kojeg svi žive. Otkrila je i zanimljivost kako je otok postao globalno popularan.

"Glumici Greti Garbo otočani mogu zahvaliti što je St. Barth’s učinila najpoželjnijim mjestom za odmor kad je rekla da bi ostatak života mogla provesti baš tu", podijelila je Nina, koju su obožavatelji obasuli komplimentima.