Nina Badrić pokazala majku Milu - želimo kopirati njezin outfit, genijalan je

Zagrebačka pjevačica otkrila je da svakoga srpnja ljeto provodi na otoku Hvaru sa svojom majkom, koju ne pokazuje često u javnosti

Nina Badrić objavljuje fotografije s ljetovanja, a u posljednjoj je objavi otkrila s kim uživa u odmoru. Naime, otkrila je da svake godine mjesec srpanj provodi na otoku Hvaru s majkom Milom.

"Tradiciju ne treba mijenjati", napisala je Nina uz seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom ljubavlju. Na slikama vidimo nasmijanu pjevačicu i njenu majku kako uživaju u šetnjama uskim kamenim ulicama Hvara, opuštaju se uz večeru s pogledom na more i dijele trenutke sreće u svom, kako ga Nina naziva, "drugom domu". Upravo na Hvaru pjevačica posjeduje kamenu kuću koja joj godinama služi kao utočište, a srpanj je mjesec koji vjerno posvećuje isključivo majci. U objavi je istaknula posebnu vezu koju njena majka ima s otokom, nazvavši ih "sjajnim parom" dok se ona "samo smješka", sretna što može svjedočiti toj ljubavi.

Nina je za druženje s majkom odabrala kratku bijelu haljinu sa zlatnim detaljima na rukavima, a gospođa Mila pokazala je da itekako ima modnog ukusa. Za šetnju i ručak s kćeri odjenula je lagani pamučni komplet u bijeloj boji s orijentalnim uzorkom. Bijelo-plavu kombinaciju upotpunila je jednostavnim bež sandalama, a sve je podignula crvenom ogrlicom napravljenu od perlica. Bijela torbica savršeno se uklopila u čitav look koji odiše Mediteranom.

Dirljiva objava nije promaknula ni Nininim brojnim kolegama s estrade, koji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku. Među prvima su se javile Jelena Rozga, Marija Husar Rimac i Andrea Čermak, ostavljajući poruke podrške. Alka Vuica uputila joj je posebno dirljivu poruku: "Divno je da imaš mamu. Čuvaj ju", sažimajući misli mnogih.

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