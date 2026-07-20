Hailey Bieber u negliže haljini zasjenila Justina nakon finala Svjetskog prvenstva

Njezina sposobnost da koketira s granicama dobrog ukusa, a da pritom uvijek ostane u domeni visoke mode, ključ je njezina uspjeha

Nakon što su se slegli dojmovi finala Svjetskog nogometnog prvenstva, na kojem je Justin Bieber nastupio u poluvremenu, slavni par Hailey i Justin Bieber odlučio je nedjeljnu večer provesti u New Yorku. Iako je kanadski pjevač bio jedna od glavnih zvijezda sportskog spektakla, svu pažnju tijekom njihova izlaska na večeru u SoHou ukrala je njegova supruga, odabravši kombinaciju koja je ponovno pomaknula granice između donjeg rublja i večernje odjeće.

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Stilski dvoboj slavnog para

Dok se Justin držao svog prepoznatljivog ležernog, gotovo nemarnog stila, Hailey je pokazala zašto slovi za jednu od najvećih modnih ikona današnjice. Osnivačica brenda Rhode prošetala je ulicama Manhattana u ultrakratkoj slip haljini boje brusnice. Senzualna kreacija, koja neodoljivo podsjeća na negliže, isticala se delikatnim čipkastim obrubom na dekolteu, savršeno naglašavajući njezinu vitku figuru. Cjelokupan izgled upotpunila je crnim japankama s niskom potpeticom i tamnim sunčanim naočalama ovalnog oblika, potvrđujući povratak trenda devedesetih koji je upravo ona popularizirala.

S druge strane, Justin Bieber (32) odabrao je široke traperice, bijelu majicu s kapuljačom i točkastim uzorkom preko zelene duge majice te bijele tenisice, stvarajući tako oštar kontrast elegantnom i provokativnom izdanju svoje supruge. Par, koji je u braku šest godina, djelovao je skladno unatoč potpuno različitim modnim izričajima.

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Zvjezdana zabava u srcu New Yorka

Nakon večere u popularnom restoranu The Corner Store, par se uputio na ekskluzivnu zabavu koju je Bieber organizirao u luksuznom hotelu The Twenty Two.

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Ondje im se pridružio niz poznatih lica, potvrđujući status Bieberovih kao jednog od najutjecajnijih parova u svijetu šoubiznisa. Među gostima su viđeni komičar Kevin Hart sa suprugom Eniko, pjevačica i glumica Teyana Taylor, koja je plijenila poglede u prozirnoj crnoj haljini i s neobičnom Schiaparelli torbicom vrijednom više od 8000 dolara, te mlada pjevačka zvijezda Tate McRae.

Zanimljivo je da je i McRae slijedila Haileyin modni primjer, odabravši vlastitu verziju crne čipkaste slip haljine. Zabavi je prisustvovala i Kaia Gerber, kći legendarne Cindy Crawford, koja je izgledala elegantno u jednostavnoj crnoj mini haljini, dokazujući da je ponekad manje doista više.

Ovaj modni odabir Hailey Bieber nije slučajan. Takozvani "lingerie trend", odnosno nošenje komada inspiriranih donjim rubljem u svakodnevnim i večernjim prigodama, popularan je već nekoliko sezona, a Hailey je jedna od njegovih glavnih ambasadorica.

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