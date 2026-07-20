Bez pletene torbe ljeto je nezamislivo: Izdvojili smo najbolje modele iz aktualnih kolekcija

Postoje modni dodaci koji dolaze i odlaze, ali pletene torbe svako se ljeto vraćaju u velikom stilu. Lagane, praktične i bezvremenske, savršeno upotpunjuju sve, od poslovnih kombinacija i gradskih outfita do onih za godišnji odmor i dane na plaži

Pletene torbe već sezonama imaju status ljetnog klasika, a ni ove godine ne silaze s liste najpoželjnijih modnih dodataka. Lagane, praktične i s dozom ležerne elegancije, savršeno se uklapaju u ljetnu garderobu te podjednako dobro izgledaju uz lanene komplete, prozračne haljine, traper kratke hlače ili kupaće kostime.

Najveća prednost pletenih torbi njihova je svestranost. Veliki modeli idealni su za odlazak na plažu ili za posao jer u njih stane sve što vam je potrebno, dok su manje pletene torbe odličan izbor za gradsku šetnju, odlazak na kavu ili večernje druženje. Osim modela od rafije, i ove su sezone popularne torbe od slame, kukičanih materijala i prirodnih vlakana koje svakom outfitu daju opušten, mediteranski prizvuk.

Bez obzira preferirate li minimalističke modele u prirodnim nijansama ili one s kožnim detaljima, kontrastnim ručkama i zanimljivim teksturama, izbor je bogatiji nego ikad. Pletene torbe lako se kombiniraju s gotovo svim ljetnim komadima, a upravo zato predstavljaju jednu od najboljih modnih investicija za toplije mjesece.

U aktualnoj high street ponudi mogu se pronaći brojni modeli za različite stilove i budžete – od prostranih shopper torbi do elegantnih manjih modela za svaki dan. U nastavku donosimo naše favorite.

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 22,99 €

Zara - 15,99 €

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