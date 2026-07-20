Horoskop za utorak: Lavove čeka sreća, a vage teško podnose kritike

Bliži se kraj retrogradnog Merkura, pa komunikacija postaje jasnija, a sutrašnji ulazak Sunca u Lava donosi optimizam. Svaki znak osjetit će svoje utjecaje. Evo što zvijezde predviđaju

Ovan

LJUBAV: U partnerstvu vas čekaju ugodna iznenađenja. Slobodni bi mogli dobiti neočekivani poziv na druženje. POSAO: Financijske špekulacije mogle bi se isplatiti, no oprez je nužan. Na poslu je dinamično, ali ne preuzimajte previše obaveza. ZDRAVLJE&SAVJET: Vitalnost je visoka, no pripazite na ozljede.

Bik

LJUBAV: Izbjegavajte borbe za moć s partnerom. U obitelji je moguća povoljna situacija, možda dar. Nježnost i strpljenje donose najbolje rezultate. POSAO: Fokusirani ste na važno financijsko pitanje. Budite realni. Moguća je povoljna kupnja za dom. ZDRAVLJE&SAVJET: Usporite i poslušajte tijelo.

Blizanci

LJUBAV: Obiteljski izazovi zaokupljaju vam pažnju, što može unijeti napetost u odnos s partnerom. Samci nalaze mir u vlastitom domu. POSAO: Spontani izleti mogli bi vam uljepšati dan. Na poslu izbjegavajte rasprave o kontroverznim temama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Rak

LJUBAV: Danas ste iznimno privlačni i primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Uživajte u pažnji. Nesuglasice rješavajte strpljenjem. POSAO: Ovo je financijski povoljan dan. Moguća je povišica ili ponuda za novi posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Pratite svoj unutarnji kompas.

Lav

LJUBAV: Neočekivani susret s prijateljem mogao bi vas iznenaditi. Planetarni aspekti najavljuju pozitivne vijesti i moguća sretna zaljubljivanja. POSAO: Sve rješavate s lakoćom. Moguće je ugovaranje boljeg posla i povoljno stanje na računu. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro.

Djevica

LJUBAV: Misli vam mogu bježati u prošlost, zbog čega ste skloni predbacivanju. Usredotočite se na sadašnjost. POSAO: Izbjegavajte svađe s kolegama. Poslušajte svoju intuiciju koja vam može donijeti važnu spoznaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite sjećanja. Dan je idealan za odmor.

Vaga

LJUBAV: Prijateljstvo bi vas danas moglo oduševiti neočekivanim događajem. Nesuglasice u odnosima povezane su s nesporazumima. POSAO: Pripazite da ne zametnete dokumente. Teško prihvaćate kritike, što stvara napetost. ZDRAVLJE&SAVJET: Suspregnite ljutnju i djelujte sada.

Škorpion

LJUBAV: Tjeskoba bi mogla upravljati vašim postupcima prema partneru. Otvorenost će pomoći da prebrodite nesporazume. POSAO: Mogli biste se prepustiti impulzivnom ponašanju. Neočekivana situacija mogla bi vam ići u prilog. ZDRAVLJE&SAVJET: Bliska osoba donosi vam olakšanje.

Strijelac

LJUBAV: Manje nesuglasice u odnosima bit će povezane s neiskrenošću. Otvoren razgovor je ključ za rješavanje problema. POSAO: Neočekivana prilika za putovanje mogla bi vam se ukazati. Djelujte brzo. Na poslu pripazite da ne budete preglasni. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepustite se spontanosti.

Jarac

LJUBAV: Tjeskoba i nedoumice mogu unijeti napetost u odnos s partnerom. Potražite podršku bliske osobe. POSAO: Izbjegavajte svađe oko novca. Mogli biste profitirati kroz resurse nekog drugog, moguć je neočekivani dobitak. ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite si opušteniju stranu.

Vodenjak

LJUBAV: Neočekivani događaj u partnerstvu mogao bi vas oduševiti. Moguće je da će se netko iz prošlosti ponovno pojaviti. POSAO: Danas ste vrlo vidljivi, stoga izbjegavajte javne rasprave. Kreativnost vam otvara važna vrata. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite iz rutine i poslušajte znatiželju.

Ribe

LJUBAV: Manje nesuglasice u vezama bit će povezane s nesporazumima. Izbjegavajte kontroverzne teme i fokusirajte se na ono što vas povezuje. POSAO: Očekuje vas uspješan dan. Prilika za poboljšanje posla mogla bi se pojaviti, reagirajte brzo. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom osjećaju.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!