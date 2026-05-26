Točkice su hit sezone: Najljepši komadi s omiljenim uzorkom
Točkice su se ove sezone vratile na velika vrata i ponovno zavladale brojnim kolekcijama i street style kombinacijama. Ovaj bezvremenski uzorak koji uvijek nosi dozu francuskog šarma i retro elegancije sada dolazi u modernijem i razigranijem izdanju, savršenom za ljetne dane.
Bez obzira volite li minimalistički stil ili romantične modne kombinacije, komadi s točkastim uzorkom lako se uklapaju u svaku garderobu. Od lepršavih haljina i laganih bluza do suknji, hlača i matching setova, točkice ovog ljeta dolaze u raznim bojama, stilovima i krojevima.
Jedan od razloga zašto su točkice ponovno toliko popularne leži u činjenici da savršeno spajaju vintage estetiku i suvremene krojeve. Upravo zato podjednako dobro pristaju ljubiteljicama klasičnog stila, ali i onima koje vole modernije i jednostavnije modne kombinacije. Ovaj uzorak unosi dozu vedrine i razigranosti u svakodnevne outfite, a pritom ostaje dovoljno elegantan za razne prilike - od gradskih šetnji do ljetnih večera i odlazaka na more.
U nastavku donosimo i najbolje komade s točkastim uzorkom iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.