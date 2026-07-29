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VJEČNI TRAG

Oliverova Vela Luka ponovno će rasplakati Hrvatsku: Spektakl u čast legendi čije pjesme žive vječno

Ana Ivančić
29. srpnja 2026.
Oliverova Vela Luka ponovno će rasplakati Hrvatsku: Spektakl u čast legendi čije pjesme žive vječno
Miranda Čikotić/PIXSELL
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Vela Luka ovih dana ponovno postaje središte emocija, glazbe i uspomena - manifestacija 'Trag u beskraju' donosi nezaboravne koncerte, nastupe Oliverovih prijatelja i podsjetnik na bezvremenske hitove koji su obilježili generacije

Kraj srpnja u Veloj Luci na otoku Korčuli ima posebno, gotovo sveto značenje. To je vrijeme kada se tišina isprepliće s najljepšim melodijama, a sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, Olivera Dragojevića, postaje opipljivo na svakom koraku.

Ovog ljeta, osam godina od njegova odlaska, njegovo rodno mjesto ponovno postaje epicentar glazbe i emocija, pripremajući se za tradicionalnu manifestaciju "Trag u beskraju" koja se održava od 26. do 31. srpnja. Ovaj događaj, nazvan po jednoj od Oliverovih najpoznatijih pjesama, prerastao je u jedinstvenu tradiciju koja slavi ne samo njegovu glazbu, već i neraskidivu vezu umjetnika s morem, Dalmacijom i svojim ljudima.

Oliverova Vela Luka ponovno će rasplakati Hrvatsku: Spektakl u čast legendi čije pjesme žive vječno
Davor Puklavec/PIXSELL

Glazbeni tjedan ispunjen uspomenama

Program ovogodišnje manifestacije, koja iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najvažnijih glazbenih događanja u regiji, počeo je na simboličan način, u nedjelju, 26. srpnja, koncertom na Jadrolinijinu trajektu Marko Polo, koji je iz Splita isplovio prema Veloj Luci. Oko 800 putnika uživalo je u nastupima Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz Ante Gelo Band.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Oliverovi stihovi pjevali su se uglas, a njegovi bezvremenski hitovi ispunili su salon broda i stvorili atmosferu za pamćenje. Koliko je interes za ovaj poseban glazbeni doživljaj bio velik, govori i činjenica da su sve ulaznice rasprodane još u svibnju - i to u samo 15 minuta.

Središnji i najiščekivaniji događaj održat će se na sam dan godišnjice Oliverova odlaska, 29. srpnja. Veličanstvena plutajuća pozornica u samom srcu Velolučke rive ugostit će koncert "Trag u beskraju". Na pozornici će se izmjenjivati vrhunski izvođači i Oliverovi prijatelji, a impresivan popis imena jamči večer za pamćenje. Nastupit će Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak. Sve će se odvijati uz pratnju Simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Alan Bjelinski, dok produkciju potpisuje Oliverov dugogodišnji suradnik i prijatelj, Ante Gelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Više od koncerata: Spoj glazbe, tradicije i zajedništva

Dan nakon glavnog koncerta, 30. srpnja, na pijaci ispred crkve sv. Josipa održat će se koncert nazvan "Prijatelji s baluna", večer koja spaja glazbenu i sportsku energiju. Nastupit će Oliverovi prijatelji s kojima je dijelio strast prema nogometu: Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković. Posljednjeg dana srpnja, 31., na istoj lokaciji, program će zaokružiti koncert Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra, obećavajući dostojanstven i emotivan završetak festivala.

Uz bogat koncertni program bit će predstavljen i koncept buduće Muzejske zbirke posvećene Oliveru Dragojeviću, čime će se njegovo nasljeđe trajno utkati u kulturni identitet Vele Luke. 

Zbog velikog interesa publike, Jadrolinija je osigurala i dodatnu katamaransku liniju koja će 29. srpnja u 17:30 isploviti iz Splita prema Veloj Luci, s povratkom u ranim jutarnjim satima sljedećeg dana, omogućujući tako brojnim obožavateljima da budu dio središnjeg koncerta.

Pjesme koje su definirale generacije: najveći hitovi Olivera Dragojevića

Rijetki su glazbenici čije pjesme postanu zvučna kulisa života. Oliver Dragojević bio je upravo takav umjetnik, a njegov golemi opus ostaje neizbrisiv dio hrvatske kulturne baštine. Njegove melodije, prožete autentičnim dalmatinskim melosom, i danas žive jednakim intenzitetom.

Počeci i suradnja s Runjićem

Prekretnica u karijeri dogodila se 1974. pobjedom na Splitskom festivalu s pjesmom "Ča će mi Copacabana". Ipak, tek je suradnja sa skladateljem Zdenkom Runjićem stvorila temelje legende. Pjesma "Galeb i ja" iz 1975. lansirala ga je u zvjezdanu orbitu, a uslijedili su antologijski hitovi koji spajaju mediteranski zvuk i emocije: "Skalinada", "Malinkonija", "Oprosti mi, pape" i "Vjeruj u ljubav". Njihovo partnerstvo definiralo je cijelo jedno glazbeno desetljeće.

Cesarica kao novi zaštitni znak

Nakon ere s Runjićem, Oliver nastavlja nizati uspjehe suradnjom s novim autorima. Pjesma "Cesarica", koju potpisuje Zlatan Stipišić Gibonni, postaje jednim od najvećih hitova devedesetih i zaštitni znak njegove zrelije karijere. Taj je hit 1994. godine dobio i Porina za pjesmu godine. Kasnije nastaju i klasici poput "Kad mi dođeš ti", "Moj lipi anđele" i "Trag u beskraju", potvrđujući njegov neprolazni status glazbene ikone.

Oliverov prepoznatljivi vokal i iskrena emocija utkani su u golem opus od 23 studijska albuma i stotine pjesama. Njegova glazba nadilazi vrijeme, ostajući trajna vrijednost i dio našeg identiteta koji se, bez imalo sumnje, prenosi na nove generacije.

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VJEČNI TRAG
Oliverova Vela Luka ponovno će rasplakati Hrvatsku: Spektakl u čast legendi čije pjesme žive vječno