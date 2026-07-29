Posjetili smo Konobu Baća u Stonu i doznali tajnu: Evo recepta za originalnu Stonsku tortu

Dok brojni restorani na jugu Dalmacije rade isključivo tijekom turističke sezone, Konoba Baća svoja vrata drži otvorenima tijekom cijele godine

Ston ima poseban miris. Miris soli koju donosi vjetar sa stonskih solana, svježih kamenica iz Malostonskog zaljeva i buzare koja se polako krčka u kuhinji. Upravo taj spoj mora, tradicije i domaće kuhinje vodi do Konobe Baća, jednog od najstarijih restorana u Stonu. Dok brojni restorani na jugu Dalmacije rade isključivo tijekom turističke sezone, Konoba Baća svoja vrata drži otvorenima tijekom cijele godine. Zato se za istim stolovima susreću domaći ljudi, ribari, vinari i putnici koji Ston sve češće biraju upravo zbog njegove gastronomije. Povijest Konobe Baća počinje davne 1878. godine, kada je otvorena kao obiteljska konoba koja je ime dobila po prezimenu svojih prvih vlasnika. Tijekom gotovo stoljeća i pol postala je mjesto okupljanja lokalnog stanovništva, ali i nezaobilazna adresa svih koji žele upoznati autentične okuse juga Hrvatske. Novo poglavlje započelo je dolaskom Tomislava Šare iz poznate gastro obitelji Bota Šare, koji je odlučio sačuvati duh stare konobe, ali joj istodobno dati suvremeniji gastronomski potpis.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Tradicionalni recepti i moderna kuhinja

"Naši su stari sve recepte odavno napisali. Na nama je samo da ih nastavimo posluživati", kažu u Konobi Baća. Ta se filozofija osjeti već pri prvom otvaranju jelovnika. Svježa riba, lignje, hobotnica, školjke i kamenice i dalje su temelj ponude, baš kao što i priliči restoranu u Stonu. No, uz klasična dalmatinska jela danas se na jelovniku nalaze i burgeri, ćevapi te moderna interpretacija tradicionalnih recepata, zbog čega Konoba Baća jednako privlači ljubitelje domaće kuhinje i goste koji vole nešto drukčije. Upravo je ta kombinacija tradicije i suvremenog pristupa jedan od razloga zašto se restoran posljednjih godina prometnuo u jedno od najzanimljivijih gastro odredišta juga Hrvatske.

Nikola Zoko

Pelješka i korčulanska vina savršeno prate svaki zalogaj

Dobar obrok u Stonu teško je zamisliti bez vrhunskog vina. Vinska karta Konobe Baća okuplja ponajbolje etikete s Pelješca i Korčule pa gosti mogu birati između autohtonih sorti poput rukatca ili pošipa iz Čare, ali i vina renomiranih peljeških vinarija poput Korta Katarine. Svako jelo ima svoju preporuku vina, čime gastronomski doživljaj postaje potpun i autentičan.

Chefica Stanka Tolj donijela je novu energiju u kuhinju

Veliku prekretnicu u radu restorana donio je dolazak chefice Stanke Tolj, koja je tradicionalne recepte oplemenila modernim tehnikama kuhanja i lokalnim namirnicama. Rezultat su jela koja poštuju dalmatinsku kuhinju, ali je predstavljaju na svjež i kreativan način. Posebno se ističe zeleni rižoto od kozica, čija intenzivna boja dolazi od domaće raštike, dok bogati temeljac od kozica svakom zalogaju daje puninu okusa. Veliku pažnju gostiju privlači i rižoto od cikle s mladim sirom, kao i domaći njoki s pestom Genovese, koji potvrđuju da vrhunska kuhinja često počinje upravo od najjednostavnijih sastojaka.

Bez Stonske torte posjet Konobi Baća nije potpun

Kada je riječ o desertima, jedno ime ima posebno mjesto u gastronomiji ovog kraja. Stonska torta mnogo je više od kolača - ona je dio povijesti Stona. Nastala kao bogata domaća slastica, priprema se od kuhanih makarona, badema, oraha, čokolade, kandiranog voća i aromatičnih začina. Upravo ta neobična kombinacija sastojaka stvara desert jedinstvene teksture i okusa kakav se rijetko može pronaći izvan juga Dalmacije.

Nikola Zoko

U Konobi Baća Stonska torta priprema se prema tradicionalnoj recepturi koja se čuva generacijama, zbog čega je upravo ona najljepši završetak svakog gastronomskog putovanja kroz Ston.

Želite li i sami isprobati nešto s potpisom ove konobe? Evo recepta za Stonsku makarulu/ Stonsku tortu za koju se recept prenosi s koljena na koljeno.

Stonska torta

Tijesto:

30 dag brašna

žlica ulja

par kapi kvasine

prstohvat stonske soli

Nadjev:

50 dag šećera

30 dag oraha

30 dag badema

10 dag krušnih mrvica

1 jušna žlica kakaa

1 jušna žlica cimeta

1 korica domaćeg limuna

pola muškatnog oraščića

2 Vanilin cukara

…sve skupa promiješati…

50 dag makarula

15 dag svinjske masti

6 jaja

2 dl vode

Priprema

Od namirnica umijesiti tijesto i razvući ga trljicom za okrugli pleh, promjera 28 cm. Pleh pouljiti i pobrašniti. Kuhane makarule procijediti i umiješati u suhi nadjev. Sve skupa preliti prokuhanom vodom u kojoj su se makaruli kuhali. Nakon toga probatit jaja koja se preliju preko makarula i za kraj se stavi par žlica svinjske masti. Na kraju se makaruli preklopiti ostatkom tijesta staviti u pećnicu na 170 stupnjeva, 1 sat.

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