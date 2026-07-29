Trend kojem nije odoljela ni Margot Robbie: Čipka je hit ljeta

Od nježnih topova i bluza do slip suknji i haljina inspiriranih spavaćicama – čipka je jedan od najvećih trendova ovog ljeta. Romantična, elegantna i bezvremenska, svakom outfitu daje dozu profinjenosti, a odličan je izbor za dnevne i večernje kombinacije

Čipka je ovog ljeta doživjela veliki povratak i nametnula se kao jedan od najpoželjnijih modnih detalja sezone. Iako je riječ o bezvremenskom materijalu koji se iz godine u godinu vraća na modnu scenu, ove sezone prisutnija je nego ikad. Viđamo je na gotovo svim odjevnim komadima - od nježnih topova i romantičnih bluza do elegantnih slip suknji i haljina u negliže stilu s decentnim čipkastim obrubima.

Posebno su popularne haljine inspirirane spavaćicama, izrađene od laganih tkanina u bijeloj ili nježnim pastelnim nijansama, s umetcima od čipke koji im daju profinjen i pomalo vintage izgled. Upravo taj spoj minimalizma i romantičnih detalja čini ih savršenim izborom za ljetne dane i večeri. Nose se uz ravne sandale, balerinke ili natikače tijekom dana, dok ih je za večernji izlazak dovoljno upotpuniti sandalama s potpeticom i decentnim nakitom.

Ovom trendu nije odoljela ni Margot Robbie, koja je nedavno viđena na ulicama Pariza u elegantnom kompletu brenda Dôen od satena u popularnoj maslac žutoj nijansi, ukrašenom nježnim detaljima od čipke. Njezin look još je jednom potvrdio da su romantični komadi jedan od ključnih modnih aduta ove sezone.

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Bez obzira birate li suptilne čipkaste detalje ili upečatljive komade u potpunosti izrađene od čipke, ovakvi modeli u svaku garderobu unose dozu romantike, ženstvenosti i elegancije. Lako se kombiniraju te će se bez problema uklopiti u različite stilove, a u nastavku donosimo najljepše komade s čipkom iz aktualne high street ponude.

Mango - 55,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 39,99 €

Sezane - 105 €

Sezane - 80 €

Dôen, top - 278 €

Dôen, top - 208 €

Dôen, suknja - 478 €

Dôen - 418 €

Dôen - 647 €

Zara - 19,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 22,95 €

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