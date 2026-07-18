Kiša im nije pokvarila planove: Zgodne Zagrepčanke pokazale kako se osvaja špica

Kišna subota nije spriječila Zagrepčanke da pokažu kako dobar stil ne ovisi o vremenskoj prognozi. Iako su oblaci prekrili grad, zagrebačka špica ponovno je bila mjesto gdje se susreću osobnost i zanimljive modne kombinacije.

Umjesto da odustanu od izlaska, brojne trendseterice iskoristile su tmurni dan za pokazivanje sjajnih ljetnih izdanja. Lepršave haljine, upečatljivi modni detalji, zanimljivi krojevi i pomno složene kombinacije dokazali su da i kišno vrijeme može biti savršena kulisa za dobar street style.

Zagrepčanke i Zagrepčani još su jednom pokazali da se stil ne skriva zbog malo kiše - upravo suprotno, mnogi su svojim modnim odabirima unijeli boju i vedrinu na gradske ulice. Fotografije zagrebačke špice ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf, koji je zabilježio najzanimljivija modna izdanja i atmosferu kišne subote u centru Zagreba.