Animal print za vitkiji izgled? Uz ove modne trikove postići ćete wow efekt

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi savjete uz koje ćete izgledati vitkije, ali i dalje nositi omiljene statement uzorke

Ovih je dana na platformi Voyo počela nova domaća serija "IQ 160" koja stavlja u fokus dvije ženske teme - sposobnost nas žena da u svakoj pa i najbezazlenijoj situaciji nađemo rješenje i drugo da odabirom odjevnih komada, kako to čini Marina Kapov, pokažemo da u modi nema diktata, već samo mogućnosti da odaberemo ono što je za nas najbolje.

Voyo

Kako se ova samozatajna žena, majka, kraljica u prvim epizodama nametnula odabranim komadima animal printa, to me inspirira da ti danas kao žena ženi otkrijem kako ćeš ovaj print okrenuti u svoju korist ovog ljeta.

Što je animal print?

Na ovo pitanje najčešće odgovarate opisujući tigraste ili leopard komade koji vam se možda na prvi pogled ne sviđaju. Prije nego li odustaneš od ove teme, pročitaj sljedeće! Animal print je kako mu samo ime kaže nastao prateći životinjski uzorak u prirodi. Koliko životinja, toliko printeva. Naravno da nisu svi podjednako inspirirali modnu scenu te da su u fokusu danas printevi divljih zvijeri, gmazova, divljih životinja poput zebri, žirafa... Zamisliš li sada sve te printeve koji prirodu čine jedinstvenom - i nije tako loša slika uzoraka koje možeš nositi u svojim modnim kombinacijama, zar ne?!

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Magija koja briše obline! Zapamti ovo prije nego li kreneš u odabir komada animal printa. Baš svi uzorci ovog tipa imaju moć optičkog sužavanja što možeš vrlo lako testirati i sama. Odjeni komad u boji i isti model u ovom printu. Pogledaj se u zrcalu ili se fotkaj. Razlika je očita i tako najbolje možeš vidjeti kolika je moć animal printa.

Sada je vrijeme da se fokusiraš na animal print koji ti se najviše sviđa, ali i čije se boje odlično spajaju s tvojom bojom puti, kosom i očima. Najpopularniji animal print - leopard primjerice u svojoj podlozi ima nježnu bež (hladna bež boja) koja pristaje svima i toplu smeđu koja u kombinaciji s crnom optički sužava. Drugi najpopularniji animal print - zebre spoj je dvije ne boje - crne i bijele. I taj spoj optički sužava pa želiš li izgledati vitkije biraj haljinu ovog printa.

Moć kombiniranja

Ako si pronašla idealan animal print za sebe, nauči ga i kombinirati! Ono na što moraš paziti je spajanje boja i printa. Za umjerenije kombinacije biraj temeljni odjevni predmet u printu i ostale odjevne komade u bojama koje se pojavljuju u uzorku. Evo ti i primjer, uz leopard print kombiniraj crne hlače ili suknju, bež odijelo, smeđe modne detalje (cipele i torbu).

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Želiš li postići kontrast budi oprezna koji odjevni predmet animal printa nosiš. Evo ti i za ovaj savjet primjer. Briljiraš li u haljini u leopard uzorku uz najdominantniju boju uzorka (u ovom slučaju smeđa) uskladi modne detalje. Dobar primjer bi bio kontrast smeđe i tamno ljubičaste ili crvene odnosno uz haljinu ovog printa kombiniraj ljubičaste salonke i torbicu.

Koji još savjet o kombiniranju ovog printa trebaš? Pazi na usklađivanje printeva - imaš li nekoliko modnih predmeta u primjerice tigrastom printu pogledaj jesu li svi komadi jednaki. Ako jesu u kombinaciji s jednobojnim komadima možeš u outfitu ponoviti ovaj uzorak.

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Traper obožava animal print

A kako bi spoj bio savršen evo što ti kao žena ženi savjetujem. Što su svjetliji ili tamniji odjevni predmeti napravljeni od trapera to neka bude topliji animal print (kombinacija svijetlih traperica i majice leopard printa). Srednje plava nijansa trapera idealna je za animal print u ne bojama, a kako uz ove jednostavne spojeve najčešće kombiniramo i nakit pazi na sljedeće.

Traper je šivan koncem u određenoj boji (žuto ili bijelo) što zapravo daje smjer za kombiniranje. Žuti konac podržava tople printeve (tigar, leopard, žirafa) i zlatni nakit, a bijeli konac svijetle animal printeve (zmija, zebra) i srebro kao začin kombinacije.

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Nadam se da su te moji savjeti ohrabrili i potaknuli za kombiniranje. Idući tjedan ti kao žena ženi savjetujem kako nositi plus size tijekom ljeta i otkrivam zašto je važno izbjegavati kaftane!

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!