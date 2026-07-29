Divote Cosmetics predstavlja Hince: Novo poglavlje korejske ljepote stiže u Hrvatsku

Platforma koja je Hrvatskoj otkrila korejsku clean kozmetiku prvi put ulazi u svijet makeupa, s brendom koji ljepotu ne skriva, već je naglašava

Divote Cosmetics, platforma zaslužna za dolazak pažljivo odabrane korejske clean kozmetike na hrvatsko tržište, otvara novo poglavlje. Stiže Hince, kultni korejski makeup brend i prvi makeup brend ikad u Divote ponudi. Nakon godina fokusa isključivo na njegu kože, ovo je trenutak u kojem Divote prvi put širi granice svoje priče.

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Dvije godine, jedan razgovor koji je sve promijenio

Sve je počelo prije dvije godine, na poslovnom putovanju u Koreju. Ono što je trebao biti kratak susret pretvorilo se u prepoznavanje iste filozofije, uvjerenja da ljepota treba biti nenametljiva, osobna i vjerna onome tko smo. Od tog trenutka, cilj je bio jasan: dovesti Hince na Divote platformu, ali tek kada suradnja bude izgrađena na zajedničkim vrijednostima, ne samo na poslovnom interesu.

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"Hince ne dolazi u Divote zato što je makeup logičan poslovni korak, već zato što dijeli filozofiju koju gradimo od prvog dana: prirodnost, suptilnost, kvalitetu formulacija. Zdravlje kože za nas je apsolutni imperativ, makeup ne treba prikrivati kožu, nego naglasiti njezinu ljepotu i individualnost,” ističe Josipa Pipunić, osnivačica Divote Cosmetics.

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Isti kriterij, svaki put

Svaki brend na Divote platformi prolazi kroz identičan test: nosi li ga Pipunić osobno, vjeruje li mu iskreno. Bez iznimki, bez trendova. Upravo zato makeup kategorija dolazi tek sada. Hince kao prvi predstavnik, prirodan nastavak priče o brendovima koji ljepotu ne skrivaju, već je ističu.

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Estetika koja ne prati trendove - ona ih preskače

Hince spaja minimalistički dizajn s formulama koje se grade po volji, od suptilnog glow-a do punog intenziteta, po mjeri svake osobe. Umjesto propisanog izgleda, brend nudi alat: makeup kao jezik raspoloženja i individualnog stila.

"Divote gradim kao mjesto pažljivo odabranih proizvoda kojima vjerujem. Ne biram prema popularnosti, biram prema vrijednostima koje dijelimo,” zaključuje Josipa Pipunić.

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Hince je debitirao u showroomu Fioru u Splitu, simboličan početak novog poglavlja Divote priče.