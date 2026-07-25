50 najljepših haljina sa zagrebačke špice koje su obilježile ovo ljeto

Postoji nešto posebno u ljetu na zagrebačkoj špici. Gradske ulice pretvaraju se u modnu pozornicu na kojoj dominiraju lagani materijali, prozračne siluete i haljine koje savršeno spajaju bezvremensku eleganciju s trendovima sezone. Od romantičnih modela u pastelnim tonovima do odvažnih krojeva i upečatljivih printeva, ovog ljeta moda je bila razigrana, ženstvena i inspirativna.

U nastavku donosimo izbor 50 najljepših haljina koje su obilježile zagrebačku špicu ovog ljeta. Komadi koji potvrđuju da je haljina i dalje najjednostavniji način da se uz minimalan trud postigne maksimalan efekt.

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