OD MINI DO MAKSI
50 najljepših haljina sa zagrebačke špice koje su obilježile ovo ljeto
25. srpnja 2026.
Postoji nešto posebno u ljetu na zagrebačkoj špici. Gradske ulice pretvaraju se u modnu pozornicu na kojoj dominiraju lagani materijali, prozračne siluete i haljine koje savršeno spajaju bezvremensku eleganciju s trendovima sezone. Od romantičnih modela u pastelnim tonovima do odvažnih krojeva i upečatljivih printeva, ovog ljeta moda je bila razigrana, ženstvena i inspirativna.
U nastavku donosimo izbor 50 najljepših haljina koje su obilježile zagrebačku špicu ovog ljeta. Komadi koji potvrđuju da je haljina i dalje najjednostavniji način da se uz minimalan trud postigne maksimalan efekt.
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