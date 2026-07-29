Četiri neodoljive salate s kus-kusom za brze ljetne obroke

Kad temperature porastu, rijetko tko želi provoditi sate uz štednjak. Upravo zato salate s kus-kusom postaju omiljen izbor - lagane su, zasitne i gotove za manje od pola sata

Kus-kus, sitna tjestenina od durum pšenice, idealna je namirnica za brze ljetne obroke. Njegova svestranost omogućuje bezbrojne kombinacije, a priprema je toliko jednostavna da ga s pravom nazivaju spasom za dane kada nemate vremena za dugo kuhanje. Bilo da ga poslužite kao laganu večeru, zasitan ručak za posao ili kao prilog uz roštilj, salata s kus-kusom nikada ne razočara. Donosimo četiri recepta koji slave svježinu i jednostavnost.

Mediteranska rapsodija s bisernim kus-kusom

Ovaj klasik spaja orašasti okus bisernog kus-kusa sa svježinom povrća, slanoćom maslina i feta sira. Tajna bogatog okusa leži u kratkom tostiranju kus-kusa na maslinovom ulju prije kuhanja. Salata je sama po sebi cjelovit obrok, no odlično se slaže i s piletinom ili ribom.

Sastojci:

200 g bisernog kus-kusa

dvije žlice maslinovog ulja

250 g cherry rajčica, prepolovljenih

jedan krastavac, na kockice

pola crvenog luka, sjeckanog

150 g slanutka iz konzerve, ispranog

100 g Kalamata maslina

150 g feta sira, na kockice

svježi peršin i metvica

za preljev: 60 ml maslinovog ulja, sok jednog limuna, režanj češnjaka, sol, papar

Postupak:

1. Na ulju tostirajte kus-kus do zlatne boje. Skuhajte ga prema uputama na pakiranju, ocijedite i ohladite.

2. U velikoj zdjeli pomiješajte sastojke za preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sjeckani češnjak, sol i papar.

3. U preljev dodajte ohlađeni kus-kus, povrće, slanutak i masline te nježno promiješajte.

4. Na kraju lagano umiješajte kockice fete i svježe bilje. Poslužite odmah ili ohladite.

Hranjiva salata s piletinom

Za konkretniji obrok, kombinacija kus-kusa i piletine idealno je rješenje. Puna je proteina i svježeg povrća, što je čini savršenim ručkom koji će vas dugo držati sitima. Koristite ostatke pečene piletine ili ispecite svježa pileća prsa.

Sastojci:

150 g kus-kusa (marokanskog)

200 g pilećih prsa, na kockice

mješavina zelenih salata

jedna crvena paprika, na trakice

šaka cherry rajčica

preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sol, papar

Postupak:

1. Kus-kus prelijte s 200 ml kipuće posoljene vode, poklopite i ostavite pet minuta da nabubri. Razrahlite ga vilicom.

2. Pileća prsa začinite i ispecite na grill tavi. Pustite da se ohlade.

3. U zdjelu stavite zelenu salatu, papriku i rajčice. Dodajte ohlađeni kus-kus i piletinu.

4. Začinite maslinovim uljem i limunovim sokom po ukusu te lagano izmiješajte.

Brzinska salata s tunom i kukuruzom

Kada vam treba obrok gotov za petnaest minuta, ova salata je nepobjediva. Većinu sastojaka vjerojatno imate u smočnici, a rezultat je ukusno jelo idealno za dane kada ste u žurbi, a ne želite raditi kompromise s okusom.

Sastojci:

150 g kus-kusa

jedna konzerva tune u ulju

tri žlice kukuruza šećerca

pola crvenog luka, sjeckanog

šaka crnih maslina

svježi peršin

preljev: maslinovo ulje, vinski ocat, sol, papar

Postupak:

1. Pripremite kus-kus prema uputama i pustite ga da se ohladi.

2. U zdjeli pomiješajte ocijeđenu tunu, kukuruz, luk, masline i peršin.

3. Dodajte ohlađeni kus-kus i sve dobro promiješajte.

4. Začinite maslinovim uljem, octom, solju i paprom po želji te još jednom izmiješajte.

Osvježavajuća veganska salata

Ova verzija dokazuje da salata može biti bogata i bez životinjskih proizvoda. Slanutak daje proteine, dok povrće i bilje osiguravaju svježinu. Ovaj recept lako se prilagođava povrću koje imate pri ruci.

Sastojci:

150 g kus-kusa

jedna konzerva slanutka, ispranog

jedan krastavac, na kockice

jedna crvena paprika, na kockice

šaka cherry rajčica

svježi peršin i metvica

preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sol

Postupak:

1. Skuhajte kus-kus i ohladite ga.

2. U velikoj zdjeli pomiješajte slanutak, krastavac, papriku, rajčice i nasjeckano bilje.

3. Dodajte kus-kus i prelijte jednostavnim preljevom od maslinovog ulja i limunovog soka.

4. Dobro promiješajte. Salata je još bolja ako odstoji kako bi se okusi sjedinili.

Ne bojte se eksperimentirati. Dodajte omiljeno povrće ili se poigrajte s preljevima. Kus-kus je savršeno platno za vaše kulinarske ideje.

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