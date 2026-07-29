Četiri neodoljive salate s kus-kusom za brze ljetne obroke
Kus-kus, sitna tjestenina od durum pšenice, idealna je namirnica za brze ljetne obroke. Njegova svestranost omogućuje bezbrojne kombinacije, a priprema je toliko jednostavna da ga s pravom nazivaju spasom za dane kada nemate vremena za dugo kuhanje. Bilo da ga poslužite kao laganu večeru, zasitan ručak za posao ili kao prilog uz roštilj, salata s kus-kusom nikada ne razočara. Donosimo četiri recepta koji slave svježinu i jednostavnost.
Mediteranska rapsodija s bisernim kus-kusom
Ovaj klasik spaja orašasti okus bisernog kus-kusa sa svježinom povrća, slanoćom maslina i feta sira. Tajna bogatog okusa leži u kratkom tostiranju kus-kusa na maslinovom ulju prije kuhanja. Salata je sama po sebi cjelovit obrok, no odlično se slaže i s piletinom ili ribom.
Sastojci:
- 200 g bisernog kus-kusa
- dvije žlice maslinovog ulja
- 250 g cherry rajčica, prepolovljenih
- jedan krastavac, na kockice
- pola crvenog luka, sjeckanog
- 150 g slanutka iz konzerve, ispranog
- 100 g Kalamata maslina
- 150 g feta sira, na kockice
- svježi peršin i metvica
- za preljev: 60 ml maslinovog ulja, sok jednog limuna, režanj češnjaka, sol, papar
Postupak:
1. Na ulju tostirajte kus-kus do zlatne boje. Skuhajte ga prema uputama na pakiranju, ocijedite i ohladite.
2. U velikoj zdjeli pomiješajte sastojke za preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sjeckani češnjak, sol i papar.
3. U preljev dodajte ohlađeni kus-kus, povrće, slanutak i masline te nježno promiješajte.
4. Na kraju lagano umiješajte kockice fete i svježe bilje. Poslužite odmah ili ohladite.
Hranjiva salata s piletinom
Za konkretniji obrok, kombinacija kus-kusa i piletine idealno je rješenje. Puna je proteina i svježeg povrća, što je čini savršenim ručkom koji će vas dugo držati sitima. Koristite ostatke pečene piletine ili ispecite svježa pileća prsa.
Sastojci:
- 150 g kus-kusa (marokanskog)
- 200 g pilećih prsa, na kockice
- mješavina zelenih salata
- jedna crvena paprika, na trakice
- šaka cherry rajčica
- preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sol, papar
Postupak:
1. Kus-kus prelijte s 200 ml kipuće posoljene vode, poklopite i ostavite pet minuta da nabubri. Razrahlite ga vilicom.
2. Pileća prsa začinite i ispecite na grill tavi. Pustite da se ohlade.
3. U zdjelu stavite zelenu salatu, papriku i rajčice. Dodajte ohlađeni kus-kus i piletinu.
4. Začinite maslinovim uljem i limunovim sokom po ukusu te lagano izmiješajte.
Brzinska salata s tunom i kukuruzom
Kada vam treba obrok gotov za petnaest minuta, ova salata je nepobjediva. Većinu sastojaka vjerojatno imate u smočnici, a rezultat je ukusno jelo idealno za dane kada ste u žurbi, a ne želite raditi kompromise s okusom.
Sastojci:
- 150 g kus-kusa
- jedna konzerva tune u ulju
- tri žlice kukuruza šećerca
- pola crvenog luka, sjeckanog
- šaka crnih maslina
- svježi peršin
- preljev: maslinovo ulje, vinski ocat, sol, papar
Postupak:
1. Pripremite kus-kus prema uputama i pustite ga da se ohladi.
2. U zdjeli pomiješajte ocijeđenu tunu, kukuruz, luk, masline i peršin.
3. Dodajte ohlađeni kus-kus i sve dobro promiješajte.
4. Začinite maslinovim uljem, octom, solju i paprom po želji te još jednom izmiješajte.
Osvježavajuća veganska salata
Ova verzija dokazuje da salata može biti bogata i bez životinjskih proizvoda. Slanutak daje proteine, dok povrće i bilje osiguravaju svježinu. Ovaj recept lako se prilagođava povrću koje imate pri ruci.
Sastojci:
- 150 g kus-kusa
- jedna konzerva slanutka, ispranog
- jedan krastavac, na kockice
- jedna crvena paprika, na kockice
- šaka cherry rajčica
- svježi peršin i metvica
- preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sol
Postupak:
1. Skuhajte kus-kus i ohladite ga.
2. U velikoj zdjeli pomiješajte slanutak, krastavac, papriku, rajčice i nasjeckano bilje.
3. Dodajte kus-kus i prelijte jednostavnim preljevom od maslinovog ulja i limunovog soka.
4. Dobro promiješajte. Salata je još bolja ako odstoji kako bi se okusi sjedinili.
Ne bojte se eksperimentirati. Dodajte omiljeno povrće ili se poigrajte s preljevima. Kus-kus je savršeno platno za vaše kulinarske ideje.
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