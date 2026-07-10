Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Demi Moore poznata je po tome da bira komade koji odišu sofisticiranošću, a njezino najnovije izdanje viđeno tijekom pariškog Tjedna moda savršen je primjer nenametljivog luksuza. U središtu kombinacije nalazi se chic bijeli satenski komplet brenda Magda Butrym, koji spaja zavodljivu estetiku donjeg rublja s modernom elegancijom te efektni ovesized šešir istog brenda.
Bijela kombinacija koja izgleda poput modne bajke
Glumica nosi satenski slip top s tankim naramenicama i nježnim čipkastim detaljima na dekolteu, koji outfitu daje romantičan i ženstven karakter. Uz njega je kombinirala odgovarajuću midi suknju od satena, čiji lepršavi kroj i asimetrični rub stvaraju prekrasan pokret pri svakom koraku.
Upravo je spoj sjajne satenske teksture, jednostavnih linija i decentnih detalja ono što ovaj outfit čini posebnim. Iako je kombinacija minimalistička, ostavlja snažan dojam i pokazuje kako bijela boja može izgledati luksuzno, elegantno i vrlo moderno.
Trend inspiriran luksuznim donjim rubljem
Satenski komadi posljednjih sezona zauzimaju posebno mjesto u modnom svijetu, a upravo ovakvi outfiti pokazuju zašto. Inspiracija donjim rubljem više nije skrivena - čipka, tanke naramenice i fluidni materijali postali su ključni elementi sofisticiranog dnevnog i večernjeg stila.
Demi Moore ovaj je trend nosila na svoj način: elegantno, odmjereno i bez pretjerivanja. Uz minimalističke modne dodatke, prirodan styling i prepoznatljivu dozu samopouzdanja, pokazala je kako jedan jednostavan komplet može izgledati poput kreacije s crvenog tepiha.
Šešir koji je ukrao pažnju
Poseban modni trenutak cijeloj kombinaciji dao je i upečatljivi oversized ljetni šešir iz iste proljetno-ljetne kolekcije modne kuće Magda Butrym. Za razliku od klasičnih slamnatih modela koje najčešće viđamo tijekom ljeta, ovaj je komad prava mala modna skulptura - izrađen od strukturirane tkanine, s voluminoznim naborima koji podsjećaju na lagani oblak.
Upravo taj dramatični oblik šeširu daje avangardan i luksuzan izgled, pretvarajući ga iz običnog ljetnog dodatka u glavni modni detalj cijelog outfita. U kombinaciji s bijelim satenskim kompletom dodatno naglašava filmsku estetiku izdanja i potvrđuje kako jedan pažljivo odabran dodatak može potpuno transformirati jednostavan styling.
Bijela boja kao simbol ljetne elegancije
Bijeli satenski komadi idealan su izbor za ljetne dane jer djeluju svježe, profinjeno i bezvremenski. Mogu se nositi uz ravne sandale za opušteniji dnevni look, ali i uz visoke potpetice i upečatljiv nakit za večernje prilike.
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