Moda
ČISTA ELEGANCIJA

Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma

Ana Ivančić
10. srpnja 2026.
Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Profimedia
Demi Moore još jednom potvrđuje da pravi stil nema rok trajanja, a njezino najnovije izdanje spoj je bezvremenske elegancije i modernog modnog senzibiliteta. Glumica je prošetala ulicama Pariza u potpuno bijeloj kombinaciji, s oversized šeširom - i izgledala je nevjerojatno luksuzno

Demi Moore poznata je po tome da bira komade koji odišu sofisticiranošću, a njezino najnovije izdanje viđeno tijekom pariškog Tjedna moda savršen je primjer nenametljivog luksuza. U središtu kombinacije nalazi se chic bijeli satenski komplet brenda Magda Butrym, koji spaja zavodljivu estetiku donjeg rublja s modernom elegancijom te efektni ovesized šešir istog brenda.

Bijela kombinacija koja izgleda poput modne bajke

Glumica nosi satenski slip top s tankim naramenicama i nježnim čipkastim detaljima na dekolteu, koji outfitu daje romantičan i ženstven karakter. Uz njega je kombinirala odgovarajuću midi suknju od satena, čiji lepršavi kroj i asimetrični rub stvaraju prekrasan pokret pri svakom koraku.

Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Profimedia

Upravo je spoj sjajne satenske teksture, jednostavnih linija i decentnih detalja ono što ovaj outfit čini posebnim. Iako je kombinacija minimalistička, ostavlja snažan dojam i pokazuje kako bijela boja može izgledati luksuzno, elegantno i vrlo moderno.

Trend inspiriran luksuznim donjim rubljem

Satenski komadi posljednjih sezona zauzimaju posebno mjesto u modnom svijetu, a upravo ovakvi outfiti pokazuju zašto. Inspiracija donjim rubljem više nije skrivena - čipka, tanke naramenice i fluidni materijali postali su ključni elementi sofisticiranog dnevnog i večernjeg stila.

Demi Moore ovaj je trend nosila na svoj način: elegantno, odmjereno i bez pretjerivanja. Uz minimalističke modne dodatke, prirodan styling i prepoznatljivu dozu samopouzdanja, pokazala je kako jedan jednostavan komplet može izgledati poput kreacije s crvenog tepiha.

Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Profimedia

Šešir koji je ukrao pažnju

Poseban modni trenutak cijeloj kombinaciji dao je i upečatljivi oversized ljetni šešir iz iste proljetno-ljetne kolekcije modne kuće Magda Butrym. Za razliku od klasičnih slamnatih modela koje najčešće viđamo tijekom ljeta, ovaj je komad prava mala modna skulptura - izrađen od strukturirane tkanine, s voluminoznim naborima koji podsjećaju na lagani oblak.

Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Profimedia

Upravo taj dramatični oblik šeširu daje avangardan i luksuzan izgled, pretvarajući ga iz običnog ljetnog dodatka u glavni modni detalj cijelog outfita. U kombinaciji s bijelim satenskim kompletom dodatno naglašava filmsku estetiku izdanja i potvrđuje kako jedan pažljivo odabran dodatak može potpuno transformirati jednostavan styling.

Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma
Profimedia

Bijela boja kao simbol ljetne elegancije

Bijeli satenski komadi idealan su izbor za ljetne dane jer djeluju svježe, profinjeno i bezvremenski. Mogu se nositi uz ravne sandale za opušteniji dnevni look, ali i uz visoke potpetice i upečatljiv nakit za večernje prilike.

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ČISTA ELEGANCIJA
Demi Moore izgleda nestvarno: Ovo bijelo satensko izdanje izgleda kao scena iz filma