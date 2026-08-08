Trendseterice sa špice već ih obožavaju: Marame u kosi i pufaste suknje ponovno su hit

Neki modni trendovi jednostavno se uvijek vraćaju, a ovog ljeta to su marame u kosi i pufaste mini suknje. Domaće influencerice i dame sa zagrebačke špice pokazale su kako ih nositi na moderan način

Zagrebačka špica ponovno je postala mala modna pista, a među brojnim ljetnim kombinacijama posebno su se istaknuli trendovi koje sve češće viđamo i na društvenim mrežama. Dva detalja ove su sezone posebno osvojila ljubiteljice mode - marame u kosi i pufaste mini suknje.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovi komadi vraćaju nas u neka prošla modna razdoblja, ali zahvaljujući modernim krojevima i novim načinima kombiniranja izgledaju potpuno svježe. Rezultat su ženstveni, pomalo razigrani outfiti koji savršeno odgovaraju bezbrižnoj ljetnoj atmosferi.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Marama u kosi je najšarmantniji ljetni dodatak

Marame su se posljednjih sezona vratile na velika vrata, a ovog ljeta posebno su popularne one koje se nose preko kose. Osim što su praktične tijekom sunčanih dana, one svakom outfitu daju dozu retro šarma i mediteranskog ugođaja.

Jedna od onih koje su pokazale kako ovaj trend izgleda u praksi je Nika Turković. Pjevačica je na svom Instagram profilu podijelila ljetni trenutak s maramom u kosi, a jednostavan dodatak savršeno je nadopunio njezin opušteni plažni look.

Marama se može nositi na različite načine - kao traka za kosu, vezana oko glave za vintage efekt ili opušteno prebačena preko kose. Najbolje izgleda uz jednostavne ljetne komade poput bijelih majica, lanenih haljina i kupaćih kostima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Pufaste suknje donose dozu razigranosti

Drugi trend koji je ponovno osvojio ljubiteljice mode su pufaste mini suknje. Zahvaljujući voluminoznom kroju koji podsjeća na puf rukave, ovi modeli stvaraju efektan oblik i odmah privlače pažnju.

Modna zaljubljenica i beauty novinarka Korana Marović pokazala je kako ovaj trend može izgledati moderno i nosivo. U žutoj pufastoj suknjici s točkastim uzorkom stvorila je razigran ljetni outfit, a jednostavna bijela majica savršeno je uravnotežila upečatljiv donji dio kombinacije.

Tajna nošenja pufastih suknji je u balansu - budući da je kroj sam po sebi efektan, najbolje ih je kombinirati s jednostavnijim komadima. Obična majica, ravne sandale ili minimalistički modni dodaci dovoljni su da cijeli look izgleda moderno.

Trendovi koji vraćaju zabavu u odijevanje

Marame u kosi i pufaste suknje imaju jednu zajedničku stvar - vraćaju modu njezinoj razigranoj strani. Umjesto strogo definiranih pravila, ovi trendovi pozivaju na eksperimentiranje i izražavanje osobnosti kroz odjeću.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Bilo da odaberete romantičnu maramu ili suknju s volumenom, dovoljno je samo nekoliko detalja da običan ljetni outfit dobije potpuno novu energiju. Upravo zato ne čudi što su ih već prigrlile domaće influencerice i dame sa špice. Fotografije trendi outfita sa zagrebačke špice snimili su Goran Horvatinec i Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr.

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