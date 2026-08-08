Prozirne sandale najveći su ljetni hit – nose ih trendseterice i domaće zvijezde

Ovog ljeta jedan se trend posebno istaknuo kada je riječ o obući – prozirne cipele i sandale. Nose ih modne influencerice, trendseterice i brojne poznate Hrvatice poput Severine i Matije Vuice, a zahvaljujući elegantnom i pomalo bajkovitom izgledu lako su postale jedan od najpoželjnijih modnih dodataka sezone

Prozirne cipele i sandale ovog su ljeta među najpoželjnijim modelima obuće. Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali robusni modeli i glomazni potplati, modna scena okrenula se laganijim, profinjenijim siluetama koje naglašavaju eleganciju i ženstvenost. Transparentni detalji, gotovo nevidljivi remenčići i suptilan sjaj stvaraju efekt "golog" stopala te svakoj kombinaciji daju modernu, ali nenametljivu dozu glamura.

Veliku ulogu u povratku ovog trenda odigrale su luksuzne modne kuće koje su transparentne materijale ponovno uvrstile u svoje kolekcije, a trend se vrlo brzo preselio i na društvene mreže. Posebno su popularni modeli koji ostavljaju dojam lakoće - od prozirnog PVC-a, mrežastih materijala ili s efektnom prozirnom petom. Upravo zato ovakva obuća odlično pristaje uz sve – od lepršavih haljina i lanenih kompleta do traperica i jednostavnih ljetnih kombinacija.

Da je riječ o jednom od najvećih hitova sezone potvrđuju i brojne trendseterice, ali i domaće zvijezde. Severina i Matija Vuica samo su neke od poznatih dama koje su svoje ljetne outfite upotpunile upravo prozirnim sandalama, pokazujući koliko se lako uklapaju u elegantne, ali i nešto ležernije modne priče.

Iako izgledaju vrlo efektno, njihova najveća prednost je svestranost. Neutralni i transparentni tonovi vizualno izdužuju noge, lako se kombiniraju s odjećom u svim bojama i mogu se nositi u dnevnim, ali i večernjim prilikama. Bilo da birate ravne natikače, sandale s tankim remenčićima ili modele s potpeticom, prozirna obuća unosi dašak suvremenog luksuza u svaki styling.

Ako ste i vi poželjeli isprobati ovaj trend, dobra je vijest da više nije rezerviran samo za dizajnerske kolekcije. U nastavku donosimo najljepše prozirne cipele i sandale koje se trenutačno mogu pronaći u aktualnoj high street ponudi.

H&M - 39,99 €

H&M - 19,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Bershka - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 19,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 19,99 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!