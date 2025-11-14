Nika Turković o granici koju ne prelazi: 'Nikad ne bih odjenula nešto u toj boji!'

Spoj glazbe, mode i karaktera u Nikinoj izvedbi čini je nezaobilaznom modnom inspiracijom. Ova je mlada Zagrepčanka postala svojevrsni sinonim za jednostavnost s karakterom, estetiku koja ne pokušava previše, ali uvijek ostavlja dojam

Ako postoji netko tko uvijek iznova dokazuje da je ljepota stvar ravnoteže, samopouzdanja i autentičnosti — onda je to Nika Turković. S mladom smo pjevačicom i kantautoricom razgovarale o skorašnjem koncertu, o tome kako smišlja svoje inspirativne outfite i od kojih se komada ne razdvaja već godinama.

Bilo da je riječ o gazbi ili modi - Nika vjeruje u ravnotežu jednostavnosti i izražajnosti. Upravo zato njezin stil, na pozornici ili izvan nje, uvijek djeluje autentično, bez neke potrebe za dokazivanjem. Tako se i na nedavno održanoj KLISAB modnoj reviji ova 30-godišnjakinja pojavila u dugoj, fluidnoj haljini s visokim ovratnikom koju je kombinirala s crnim, perforiranim cipelama na vezanje. Odabrala je patchwork torbu od kože u dubokim, zemljanim nijansama koja dodaje bogatu teksturalnu notu cijelom izdanju. Njezin outfit savršeno je utjelovio spoj funkcionalnosti i suptilne avangarde po kojem je, uostalom, poznat i njezin omiljen dizajnerski dvojac:

“KLISAB su mi definitivno među top tri dizajnera – i naših i svjetskih. Od stranih još trenutačno jako volim što radi Acne Studios.“

John Pavlish

Ipak, iza ovog minimalističkog outfita krije se puno promišljanja. Jer Nika nije jedna od onih koja samo stane pred ormar i na brzinu smisli što će odjenuti. Nikad nije krila da voli modu – čak i više od toga, moda je za nju vječni izvor zabave.

“Iskreno, ako je nešto što mi je bitno, pripremam se jako dugo. Volim planirati i slagati outfite, složim si u takvim slučajevima i neki Pinterest inspo board – to mi je zabavno“, otkriva s osmijehom.

Instagram profil koji svi pratimo

Na domaćoj sceni Nika već godinama gradi prepoznatljiv identitet — nježan, a snažan; minimalistički, ali nikada dosadan. Njezin Instagram profil već je niz godina vizualni dnevnik koji odiše smirenošću i promišljenošću: bijeli tonovi, oversized siluete, prirodni make-up look i njezin prepoznatljiv stav. Nije ni čudo da je svaka objava ove talentirane glazbenice mala modna lekcija – ali i lekcija o balansu glamura i svakodnevice.

Vidljivo je da se Nikin stil ipak s godinama pomalo mijenja te sve više ide u smjeru 'slow fashiona'. Već neko vrijeme otvoreno govori o važnosti održivosti u modi - u njezinom ormaru sada tako prevladavaju komadi koji traju, oni koji nose svoju priču. Najdraži komad koji posjeduje tako nije nešto što je tek kupila – više je tu riječ o dugogodišnjoj ljubavi:

“Trenutačno najviše volim svoju predimenzioniranu kožnu jaknu koju nosim već dvije godine i nikako mi ne može dosaditi“, priznaje. I doista, ta jakna savršeno utjelovljuje Nikinu modnu filozofiju: praktično, udobno, ali s osobnošću.

Trend koji kod nje nema šanse

Nika ima jasan modni kompas – zna što voli, ali također i što na sebi ne može zamisliti.

“Nikada ne bih odjenula nešto u neonskim bojama“, kaže bez razmišljanja.

A cipele ili torbice? Nika, kao i uvijek, bira ravnotežu.

“Mislim da sam više 'tim cipele', ali također volim i torbice, odnosno jako mi je zabavno da to dvoje živi u nekoj harmoniji, da bude neki 'mix & match' – ako je oboje u dobrom kontrastu, onda mi je zapravo svejedno“, kaže ova it-djevojka.

U vremenu kada se stil često svodi na trendove, Nika Turković unosi rijetku vrijednost – autentičnost. Njezin modni izraz, baš poput njezine glazbe, odiše iskrenošću, nenametljivom elegancijom i prirodnom lakoćom. Dok mnogi pokušavaju privući pažnju, Nika to čini bez napora – jednostavno time što ostaje vjerna samoj sebi.

Glazbeno-vizualni spketakl u Boogaloou

Zato će biti zanimljivo vidjeti i kakvim će outfitima Nika iznenaditi na svojem skorašnjem koncertu — premijeri njezinog drugog studijskog albuma “Brze suze”, koji će se održati 15. studenog u zagrebačkom klubu Boogaloo. Nakon zapaženog debija “11”, novi album donosi zreliji, punokrvniji zvuk i osobniji autorski rukopis.

Klub Boogaloo PRESS

Album “Brze suze” u rekordnom je roku osvojio domaću publiku i zasjeo na vrh top-liste HDU-a. Kroz deset pjesama, Nika otkriva svoj emotivni svijet, spajajući melankolične balade i snažniji gitarski zvuk punog benda.

“Najviše se veselim odsvirati cijeli album pred ljudima, u komadu, sa svim malim momentima koje sam imala na umu kada sam ga pisala,” otkriva Nika. “Definitivno imamo par kulminacijskih momenata koje smo i popratili scenografski, a posebno se radujem vidjeti kako će ljudi reagirati na mala iznenađenja koja smo spremili.”

Klub Boogaloo PRESS

Osim zvuka, “Brze suze” donose i novu vizualnu dimenziju Nikina stvaralaštva — od scenografije i gostiju na koncertu do prepoznatljivog mercha koji je postao pravi mali pop-kulturološki statement.

“Neke stvari smo scenografski pojednostavili, neke unaprijedili, aranžmani su dobili nove oblike, a pripremili smo i neke baš kul goste – neke koje očekujete, a neke koje ćete možda prvi put vidjeti s nama,” najavljuje Nika.