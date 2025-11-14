Nika Turković o granici koju ne prelazi: 'Nikad ne bih odjenula nešto u toj boji!'
Ako postoji netko tko uvijek iznova dokazuje da je ljepota stvar ravnoteže, samopouzdanja i autentičnosti — onda je to Nika Turković. S mladom smo pjevačicom i kantautoricom razgovarale o skorašnjem koncertu, o tome kako smišlja svoje inspirativne outfite i od kojih se komada ne razdvaja već godinama.
Bilo da je riječ o gazbi ili modi - Nika vjeruje u ravnotežu jednostavnosti i izražajnosti. Upravo zato njezin stil, na pozornici ili izvan nje, uvijek djeluje autentično, bez neke potrebe za dokazivanjem. Tako se i na nedavno održanoj KLISAB modnoj reviji ova 30-godišnjakinja pojavila u dugoj, fluidnoj haljini s visokim ovratnikom koju je kombinirala s crnim, perforiranim cipelama na vezanje. Odabrala je patchwork torbu od kože u dubokim, zemljanim nijansama koja dodaje bogatu teksturalnu notu cijelom izdanju. Njezin outfit savršeno je utjelovio spoj funkcionalnosti i suptilne avangarde po kojem je, uostalom, poznat i njezin omiljen dizajnerski dvojac:
“KLISAB su mi definitivno među top tri dizajnera – i naših i svjetskih. Od stranih još trenutačno jako volim što radi Acne Studios.“
Ipak, iza ovog minimalističkog outfita krije se puno promišljanja. Jer Nika nije jedna od onih koja samo stane pred ormar i na brzinu smisli što će odjenuti. Nikad nije krila da voli modu – čak i više od toga, moda je za nju vječni izvor zabave.
“Iskreno, ako je nešto što mi je bitno, pripremam se jako dugo. Volim planirati i slagati outfite, složim si u takvim slučajevima i neki Pinterest inspo board – to mi je zabavno“, otkriva s osmijehom.
Instagram profil koji svi pratimo
Na domaćoj sceni Nika već godinama gradi prepoznatljiv identitet — nježan, a snažan; minimalistički, ali nikada dosadan. Njezin Instagram profil već je niz godina vizualni dnevnik koji odiše smirenošću i promišljenošću: bijeli tonovi, oversized siluete, prirodni make-up look i njezin prepoznatljiv stav. Nije ni čudo da je svaka objava ove talentirane glazbenice mala modna lekcija – ali i lekcija o balansu glamura i svakodnevice.
Vidljivo je da se Nikin stil ipak s godinama pomalo mijenja te sve više ide u smjeru 'slow fashiona'. Već neko vrijeme otvoreno govori o važnosti održivosti u modi - u njezinom ormaru sada tako prevladavaju komadi koji traju, oni koji nose svoju priču. Najdraži komad koji posjeduje tako nije nešto što je tek kupila – više je tu riječ o dugogodišnjoj ljubavi:
“Trenutačno najviše volim svoju predimenzioniranu kožnu jaknu koju nosim već dvije godine i nikako mi ne može dosaditi“, priznaje. I doista, ta jakna savršeno utjelovljuje Nikinu modnu filozofiju: praktično, udobno, ali s osobnošću.
Trend koji kod nje nema šanse
Nika ima jasan modni kompas – zna što voli, ali također i što na sebi ne može zamisliti.
“Nikada ne bih odjenula nešto u neonskim bojama“, kaže bez razmišljanja.
A cipele ili torbice? Nika, kao i uvijek, bira ravnotežu.
“Mislim da sam više 'tim cipele', ali također volim i torbice, odnosno jako mi je zabavno da to dvoje živi u nekoj harmoniji, da bude neki 'mix & match' – ako je oboje u dobrom kontrastu, onda mi je zapravo svejedno“, kaže ova it-djevojka.
U vremenu kada se stil često svodi na trendove, Nika Turković unosi rijetku vrijednost – autentičnost. Njezin modni izraz, baš poput njezine glazbe, odiše iskrenošću, nenametljivom elegancijom i prirodnom lakoćom. Dok mnogi pokušavaju privući pažnju, Nika to čini bez napora – jednostavno time što ostaje vjerna samoj sebi.
Glazbeno-vizualni spketakl u Boogaloou
Zato će biti zanimljivo vidjeti i kakvim će outfitima Nika iznenaditi na svojem skorašnjem koncertu — premijeri njezinog drugog studijskog albuma “Brze suze”, koji će se održati 15. studenog u zagrebačkom klubu Boogaloo. Nakon zapaženog debija “11”, novi album donosi zreliji, punokrvniji zvuk i osobniji autorski rukopis.
Album “Brze suze” u rekordnom je roku osvojio domaću publiku i zasjeo na vrh top-liste HDU-a. Kroz deset pjesama, Nika otkriva svoj emotivni svijet, spajajući melankolične balade i snažniji gitarski zvuk punog benda.
“Najviše se veselim odsvirati cijeli album pred ljudima, u komadu, sa svim malim momentima koje sam imala na umu kada sam ga pisala,” otkriva Nika. “Definitivno imamo par kulminacijskih momenata koje smo i popratili scenografski, a posebno se radujem vidjeti kako će ljudi reagirati na mala iznenađenja koja smo spremili.”
Osim zvuka, “Brze suze” donose i novu vizualnu dimenziju Nikina stvaralaštva — od scenografije i gostiju na koncertu do prepoznatljivog mercha koji je postao pravi mali pop-kulturološki statement.
“Neke stvari smo scenografski pojednostavili, neke unaprijedili, aranžmani su dobili nove oblike, a pripremili smo i neke baš kul goste – neke koje očekujete, a neke koje ćete možda prvi put vidjeti s nama,” najavljuje Nika.