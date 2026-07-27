Dua Lipa ima dnevni ljetni stil koji svi žele i lako ga možete posuditi

Njezin ljetni stil ne temelji se na prolaznim trendovima, već na bezvremenskim komadima koje većina nas već ima u ormaru. Upravo zato Dua Lipa iz sezone u sezonu ostaje jedna od najvećih modnih inspiracija.

Bez obzira na to odmara li uz more, putuje ili šeće ulicama New Yorka, Dua Lipa uvijek ostaje vjerna jednostavnoj modnoj formuli. Oversized košulje, ravne traperice, traper hlačice, bijeli topovi i bikini modeli čine bazu njezinih ljetnih kombinacija, dok ih modni dodaci podižu na višu razinu.

Posebno se ističu njezine oversized košulje koje jednako dobro nosi preko bikinija kao i uz traperice, dok šilterice, velike sunčane naočale i upečatljive torbe svakom outfitu daju opušten, pomalo sportski karakter. Ne odustaje ni od kvalitetnih traperica ravnog kroja koje kombinira s drapiranim topovima, jednostavnim majicama ili crop modelima.

Kada poželi ženstveniji look, bira mini haljine ili romantične čipkaste modele koje nosi uz robusne motorističke čizme, dok za dane na plaži prednost daje kupaćim kostimima, japankama i pletenim torbama.

Upravo je u tome tajna njezina stila - ne treba joj pretrpan ormar ni dizajnerski komadi od glave do pete. Nekoliko kvalitetnih klasika, dobra torba i zanimljiv modni dodatak dovoljni su da svaka kombinacija izgleda moderno, cool i lako nosivo, zbog čega je ljetni stil Due Lipe među onima koje je najlakše kopirati.

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