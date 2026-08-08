Sočna pileća prsa u umaku: Tri fina recepta za svaki dan

Pileća prsa ne moraju biti suha ni dosadna. Uz pravi umak postaju sočna, puna okusa i idealna za svaki dan, a mi donosimo tri recepta koja vrijedi isprobati

Pileća prsa jedan su od najpopularnijih izbora kada želite pripremiti brz, ukusan i hranjiv obrok. Lako su dostupna, bogata proteinima i odlično se slažu s raznim prilozima. Ipak, svi znamo da ih je lako prepeći pa mogu postati suha i pomalo bezlična. Srećom, postoji jednostavno rješenje – fini umak. Bilo da je kremast, bogat ili pun začina, umak će piletini dati dodatnu sočnost i puno više okusa, a od sasvim običnog ručka napraviti jelo koje ćete poželjeti pripremati iznova.

Ako ste u potrazi za novom inspiracijom, donosimo tri provjerena recepta za pileća prsa u umaku koji će vas zasigurno oduševiti.

Piletina u kremastom umaku od gljiva

Ovo jelo je dokaz da vrhunska gastronomija ne zahtijeva sate provedene u kuhinji pa je savršeno za večeru nakon napornog radnog dana. Tajna se krije u umaku koji je puno više od običnog vrhnja i gljiva. Dodatak bijelog vina, parmezana i kvalitetnog temeljca stvara dubinu okusa koja će vas oduševiti. Hrskava korica na piletini, stvorena laganim slojem brašna, osigurava da se svaki komadić umaka savršeno zalijepi za meso.

Sastojci:

dva veća komada pilećih prsa (oko 600 g)

sol i svježe mljeveni crni papar

četvrtina šalice glatkog brašna

tri žlice maslaca

300 g šampinjona (ili mješavine po želji), narezanih na listiće

dva režnja češnjaka, sitno sjeckana

četvrtina šalice suhog bijelog vina (npr. sauvignon blanc)

pola šalice pilećeg ili povrtnog temeljca

jedna šalica vrhnja za kuhanje (punomasnog)

pola šalice svježe naribanog parmezana

svježi vlasac ili peršin za posipanje (po želji)

Priprema:

Pileća prsa prerežite vodoravno kako biste dobili četiri tanja odreska. To je ključan korak koji osigurava brzo i ravnomjerno pečenje, izbjegavajući suhe rubove i sirovu sredinu. Svaki odrezak posolite, popaprite i lagano uvaljajte u brašno s obje strane.

U velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite žlicu maslaca. Pecite piletinu otprilike tri minute sa svake strane, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite je iz tave i držite na toplom.

U istu tavu dodajte preostale dvije žlice maslaca. Pojačajte vatru i dodajte gljive. Pecite ih oko četiri minute, dok ne počnu dobivati boju. Profesionalni savjet: češnjak dodajte tek pri kraju, jer bi inače mogao zagorjeti i postati gorak prije nego što su gljive gotove.

Sada slijedi deglaziranje - tajna svakog dobrog umaka. Ulijte bijelo vino; snažno će zacvrčati i isparavati. Kuhačom ostružite sve zlatne komadiće (tzv. "fond") s dna tave. Pustite da vino reducira gotovo u potpunosti, oko 30 sekundi, ostavljajući za sobom samo koncentriranu aromu.

Dodajte temeljac i pustite da kratko prokuha, a zatim ulijte vrhnje za kuhanje. Smanjite vatru i kuhajte dvije do tri minute dok se umak ne počne lagano zgušnjavati.

Umiješajte naribani parmezan i miješajte dok se ne otopi. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.

Vratite piletinu u umak i pustite da se sve zajedno krčka još minutu. Poslužite odmah, posuto svježim vlascem, uz pire krumpir, tjesteninu ili rižu koji će upiti svaki dragocjeni kap ovog umaka.

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Piletina u umaku od meda i senfa

Kombinacija meda i senfa je klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Slatkoća meda savršeno balansira oštrinu senfa, stvarajući marinadu i umak koji su neodoljivi. Ovaj recept je izuzetno prilagodljiv - možete koristiti različite vrste senfa za drugačiji profil okusa, od blagog Dijon senfa do grubog, zrnatog senfa koji daje teksturu. Jednostavnost pripreme čini ga idealnim izborom kada želite impresivan obrok bez puno muke.

Sastojci:

dva komada pilećih prsa (oko 400-500 g)

sol i papar

pola žličice slatke paprike

jedna žlica maslinovog ulja

jedna žlica Dijon senfa

jedna žlica zrnatog senfa (wholegrain)

jedna do dvije žlice meda (po ukusu)

sok polovice limuna

150 ml vrhnja za kuhanje ili temeljca

Priprema:

Pileća prsa narežite na manje medaljone ili ostavite u komadu, ovisno o preferenciji. Dobro ih posušite papirnatim ručnikom.

U maloj zdjeli pomiješajte sol, papar i slatku papriku. Ovom mješavinom temeljito natrljajte piletinu. Trik s paprikom je izvrstan jer stvara blagu teksturu na površini mesa, što pomaže da se umak kasnije bolje uhvati.

Zagrijte maslinovo ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu dok ne porumeni s obje strane i ne bude pečena.

Dok se piletina peče, u drugoj zdjeli pomiješajte obje vrste senfa, med i sok limuna.

Kada je piletina gotova, smanjite vatru. Prelijte meso pripremljenom mješavinom meda i senfa. Dodajte vrhnje za kuhanje ili temeljac ako želite laganiju verziju.

Sve dobro promiješajte, dopuštajući piletini da se obloži umakom. Kuhajte minutu-dvije dok se umak malo ne zgusne i postane sjajan. Ako umak postane pregust, slobodno dodajte žlicu vode ili temeljca.

Ovo jelo fantastično se slaže s pečenim povrćem poput brokule, prokulica ili batata.

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Piletina u kremastom umaku od češnjaka

Za sve ljubitelje češnjaka, ovo jelo je super izbor. Sočni komadi piletine u baršunastom umaku koji pršti od arome pečenog češnjaka, obogaćen vrhnjem i svježim začinskim biljem. Ključ uspjeha leži u nekoliko jednostavnih, ali bitnih koraka: korištenje mješavine maslaca i ulja za savršeno pečenje, korištenje vrhnja sobne temperature kako bi se izbjeglo zgrušavanje, te kratko tostiranje češnjaka kako bi se oslobodila njegova puna, slatkasta aroma bez gorčine.

Sastojci:

dva veća komada pilećih prsa

sol i papar

četvrtina šalice glatkog brašna

jedna žlica maslinovog ulja

dvije žlice maslaca

jedna manja ljutika ili pola glavice luka, sitno sjeckana

četiri do šest režnjeva češnjaka, sitno sjeckanih

pola šalice suhog bijelog vina

jedna šalica vrhnja za kuhanje, sobne temperature

pola šalice pilećeg temeljca

dvije šalice svježeg špinata (po želji)

svježi peršin, sjeckani

Priprema:

Piletinu pripremite kao u prvom receptu - prerežite na tanje odreske, posolite, popaprite i lagano pobrašnite.

U tavi zagrijte ulje i jednu žlicu maslaca. Pecite piletinu dok ne postane zlatna s obje strane. Izvadite je iz tave i ostavite sa strane.

Smanjite vatru, dodajte preostalu žlicu maslaca. Dodajte sjeckanu ljutiku i pirjajte minutu dok ne omekša. Zatim dodajte češnjak i tostirajte ga tridesetak sekundi, dok ne zamiriše. Pazite da ne potamni.

Ulijte vino kako biste deglazirali tavu. Kuhajte dok se tekućina ne reducira za pola.

Polako umiješajte temeljac i vrhnje za kuhanje sobne temperature. Miješajte dok umak ne postane gladak. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte dok se umak malo ne zgusne.

Vratite piletinu u tavu. Ako koristite špinat, sada ga dodajte na vrh. Poklopite i kuhajte sve zajedno tri do četiri minute, dok se piletina ne skuha do kraja, a špinat ne uvene.

Umiješajte svježi peršin, kušajte i prilagodite začine. Poslužite odmah s tjesteninom, njokima ili hrskavim kruhom kojim ćete pokupiti sav umak.

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