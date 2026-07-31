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Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude

Žena.hr
31. srpnja 2026.
Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Shutterstock
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Maksi haljine jedan su od onih modnih klasika kojima se iznova vraćamo svakog ljeta. Prozračne, udobne i elegantne, lako se prilagođavaju različitim prilikama, a ove sezone u high street kolekcijama dolaze u brojnim krojevima, bojama i materijalima

Postoje komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a maksi haljina bez sumnje je jedan od njih. Svakog ljeta ponovno zauzme svoje mjesto među najpoželjnijim odjevnim komadima jer spaja ono što tijekom toplih dana najviše tražimo - udobnost, prozračnost i bezvremensku eleganciju. Dovoljno je odjenuti haljinu i dodati omiljene modne dodatke kako biste u nekoliko trenutaka dobili chic kombinaciju koja izgleda promišljeno, a pritom ne zahtijeva puno truda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Andrea You (@andreayou_)

Osim što uvijek djeluju moderno i chic, haljine maksi dužine su i nevjerojatno svestrane. Jednako dobro funkcioniraju u gradskim šetnjama, na godišnjem odmoru, večernjim izlascima ili opuštenim druženjima uz more. Uz to, tu su i modeli poput košulja-haljina koji će sjajno izgledati i u poslovnim kombinacijama kada se vratite u ured. Maksi haljine odlično idu uz ravne kožne sandale, japanke i balerinke, a lako ih možete podignuti i espadrilama ili sandalama s potpeticom. Dodajte pletenu torbu, sunčane naočale i nekoliko zlatnih komada nakita i ljetni outfit je gotov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Andrea You (@andreayou_)

Trendovi su i ove sezone raznoliki, a high street brendovi nude mnoštvo sjajnih modela. Posebno su poželjne maksi haljine od pamuka i lana koje omogućuju koži da diše čak i tijekom najvećih vrućina, a dobar izbor za ljeto su i modeli od lagane viskoze. U kolekcijama prevladavaju haljine s tankim naramenicama, modeli bez rukava, haljine s otvorenim leđima, A-krojevi, romantični volani, minimalističke siluete i boho detalji. Što se boja tiče, izbor se kreće od bezvremenskih bijelih, crnih i bež modela do maslinastozelenih, maslac žutih, čokoladnosmeđih i jarkih crvenih nijansi, kao i razigranih cvjetnih, kariranih i prugastih uzoraka.

Bez obzira preferirate li minimalistički stil ili upečatljive ljetne printeve, maksi haljina uvijek će biti komad kojem ćete se vraćati iz sezone u sezonu. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualnih high street kolekcija.

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 69 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 99 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 99 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 79 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 79 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Arket - 59 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 90 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 100 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 100 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 125 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 100 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 100 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Massimo Dutti - 150 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 29,95 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 35,95 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 39,95 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 45,95 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 35,95 €

Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude
Zara - 35,95 €

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SHOPPING VODIČ
Maksi haljine su ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo - ovo su najbolji modeli iz high street ponude