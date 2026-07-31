Sezona je šljiva: Iskoristite omiljeno ljetno voće uz ove fine recepte

Miris zrelih šljiva mnogima je sinonim za kraj ljeta. Osim što su ukusne i pune vrijednih nutrijenata, savršene su za pripremu brojnih deserata i domaćih delicija. Donosimo recepte koje vrijedi isprobati dok traje njihova sezona

Približava se kraj ljeta, a s njim stiže i sezona jednog od najomiljenijih voća - šljiva. Od srpnja do rujna tržnice su prepune ovih sočnih plodova koji su neizostavan dio brojnih domaćih recepata. Bilo da ih pretvarate u pekmez, kompot, pitu ili omiljene knedle sa šljivama, teško je zamisliti ovo doba godine bez njih. No, osim što su ukusne i svestrane u kuhinji, šljive su i pravi saveznik zdravlja pa ih se itekako isplati uvrstiti u svakodnevni jelovnik. Jednako su dobre svježe, pečene ili sušene, a od njih možete pripremiti i niz slatkih i slanih jela.

Riznica korisnih nutrijenata

Šljive su prepune vrijednih hranjivih tvari. Sadrže vitamine C i K, vlakna, kalij i brojne antioksidanse koji pomažu u zaštiti organizma. Najpoznatije su po tome što potiču probavu zahvaljujući kombinaciji vlakana i prirodnog šećera sorbitola, zbog čega ih mnogi smatraju jednim od najboljih prirodnih saveznika za zdravu probavu. Osim toga, istraživanja pokazuju da redovita konzumacija, osobito suhih šljiva, može pridonijeti očuvanju gustoće kostiju, dok antioksidansi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Iako su prirodno slatke, šljive imaju i jednu dodatnu prednost. Vlakna usporavaju apsorpciju šećera pa dulje pružaju osjećaj sitosti i pomažu u održavanju stabilnije razine glukoze u krvi. Upravo zato odličan su izbor za međuobrok, ali i sastojak brojnih recepata koje ćete rado pripremati tijekom njihove sezone. U nastavku donosimo nekoliko ukusnih recepata sa šljivama koji će vas inspirirati da maksimalno iskoristite ovo omiljeno ljetno voće.

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Knedle sa šljivama

Knedle sa šljivama jedan su od onih recepata koji bude uspomene na djetinjstvo i domaću kuhinju. Mekano krumpirovo tijesto, slatke i sočne šljive te hrskave prezle čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Poslužite ih kao glavno slatko jelo ili desert, uz malo šećera i cimeta.

Sastojci:

1 kg krumpira

300 g glatkog brašna (po potrebi još malo)

1 jaje

30 g maslaca

prstohvat soli

10–12 manjih šljiva

10–12 kockica šećera (po želji)

100 g krušnih mrvica (prezli)

50 g maslaca za prezle

šećer i cimet za posluživanje

Priprema:

Krumpir skuhajte u kori, ogulite ga dok je još topao i dobro zgnječite ili propasirajte. Ostavite da se malo ohladi.

U ohlađeni krumpir dodajte jaje, otopljeni maslac, prstohvat soli i brašno pa umijesite glatko, mekano tijesto. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna, ali nemojte pretjerati kako knedle ne bi bile tvrde.

Šljive operite i po želji im izvadite koštice. U sredinu svake možete staviti kockicu šećera ili malo cimeta.

Tijesto razvaljajte na debljinu od oko 1 cm i narežite na kvadrate. Na svaki stavite jednu šljivu pa pažljivo zatvorite tijesto i oblikujte kuglice.

U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Knedle pažljivo spuštajte u vodu i kuhajte 8 do 10 minuta, odnosno dok ne isplivaju na površinu. Ostavite ih još dvije do tri minute pa ih izvadite šupljikavom žlicom.

Na tavi otopite maslac, dodajte krušne mrvice i pržite ih nekoliko minuta uz miješanje, dok ne poprime zlatnosmeđu boju.

Kuhane knedle uvaljajte u prepržene prezle te ih poslužite posute šećerom i cimetom. Po želji ih možete poslužiti uz kiselo vrhnje ili kuglicu sladoleda od vanilije.

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Crumble sa šljivama

Ovaj jednostavni desert spaja sočnost pečenih šljiva s hrskavim, maslačnim posipom. Idealan je za brzu pripremu, a poslužen topao uz kuglicu sladoleda od vanilije postaje prava rapsodija okusa.

Sastojci za nadjev:

oko 1 kg zrelih šljiva

100 g šećera

1 žličica cimeta

1 žlica brašna

Za posip:

120 g brašna

60 g smeđeg šećera

prstohvat soli

1 žličica praška za pecivo

120 g hladnog maslaca narezanog na kockice

100 g sjeckanih oraha ili badema (po želji)

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 190 °C.

Šljive operite, očistite od koštica i narežite na četvrtine. Stavite ih u posudu za pečenje, dodajte šećer, cimet i brašno te sve dobro promiješajte.

U zasebnoj posudi pomiješajte brašno, smeđi šećer, sol i prašak za pecivo. Prstima utrljajte hladni maslac dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Na kraju umiješajte sjeckane orahe.

Mrvičastu smjesu ravnomjerno pospite po šljivama.

Pecite 25-30 minuta, odnosno dok posip ne dobije zlatnosmeđu boju, a sokovi iz voća ne počnu ključati. Poslužite toplo.

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Jednostavni jogurt kolač sa šljivama

Ovo je onaj klasični, sočni kolač koji uspijeva svima. Mekano biskvitno tijesto s jogurtom savršena je podloga za kiselkasto-slatke pečene šljive.

Sastojci:

2 jaja

150 g šećera

1 vanilin šećer

180 g tekućeg jogurta

100 ml ulja

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

oko 500 g šljiva

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Manji lim za pečenje (cca 20x30 cm) namastite i pobrašnite.

Šljive operite, prepolovite i izvadite koštice.

Jaja pjenasto umutite sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte jogurt i ulje pa kratko promiješajte.

U posebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Prosijte suhe sastojke u smjesu s jajima i sve sjedinite mikserom na najmanjoj brzini, tek toliko da se sastojci povežu.

Smjesu izlijte u pripremljeni lim. Po vrhu ravnomjerno rasporedite polovice šljiva, s prerezanom stranom okrenutom prema gore.

Pecite 30-35 minuta, ili dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista.

Ohlađeni kolač pospite šećerom u prahu.

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Pikantni umak od pečenih šljiva

Zaboravite na kupovne umake. Ova domaća, kineskom kuhinjom inspirirana verzija, savršeno se slaže s pečenom piletinom, svinjetinom ili patkom. Pečenje voća i povrća produbljuje okuse i stvara bogatu, kompleksnu aromu.

Sastojci:

500 g zrelih crvenih šljiva

1 crveni luk

4-5 češnja češnjaka

komadić đumbira (oko 2 cm)

2 žlice maslinovog ulja

3 žlice sojinog umaka

1-2 žličice meda (ili javorovog sirupa)

prstohvat cimeta ili kineske mješavine pet začina

malo vode po potrebi

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200 °C.

Šljive prerežite na pola i izvadite koštice. Luk narežite na deblje kolutove. Češnjak i đumbir ostavite u komadu.

Na lim za pečenje stavite šljive, luk, češnjak i đumbir, prelijte maslinovim uljem, posolite i popaprite te promiješajte.

Pecite oko 25-30 minuta, dok sve ne omekša i lagano se karamelizira.

Pečenu smjesu prebacite u blender. Dodajte sojin umak, med i začine. Miksajte dok ne dobijete glatki umak, dodajući malo vode ako je pregusto. Kušajte i po potrebi doradite okus.

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