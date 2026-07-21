Udobne sandale koje ćete nositi cijelo ljeto: Savršene su za grad, putovanja i duge šetnje

Ljeto je nezamislivo bez udobnih sandala koje mogu pratiti sve dnevne aktivnosti, od odlaska na posao i šetnje gradom do vikend izleta

Ljeto je nezamislivo bez dobrog para sandala, no osim izgleda, sve više pažnje posvećujemo i udobnosti. Bilo da cijeli dan provodite u gradu, odlazite na izlet, putujete ili jednostavno volite duge šetnje, pravi model sandala može napraviti veliku razliku. Srećom, ovog ljeta nije potrebno birati između stila i praktičnosti jer brojni brendovi nude modele koji izgledaju moderno, a pritom pružaju potporu i udobnost tijekom cijelog dana.

Tijekom vrućih ljetnih dana sandale postaju prvi izbor za gotovo svaku priliku. Međutim, nisu svi modeli jednako ugodni za nošenje. Ravni tanki potplati često ne pružaju dovoljno potpore stopalu, dok neudobne naramenice i tvrdi materijali mogu vrlo brzo uzrokovati žuljeve, osobito tijekom dugih šetnji ili cjelodnevnog boravka na nogama.

Upravo zato posljednjih sezona raste popularnost sandala koje spajaju ergonomiju i moderan dizajn. Deblji, lagani potplati ublažavaju pritisak pri hodu, anatomski oblikovani ulošci pružaju bolju potporu svodu stopala, a podesive kopče i čičak-trake omogućuju savršeno pristajanje. Takvi modeli više nisu rezervirani samo za planinarenje ili aktivan odmor, već su postali sastavni dio svakodnevnih ljetnih kombinacija.

Među najpopularnijim izborima već godinama ističu se Teva sandale, poznate po iznimnoj udobnosti, laganim materijalima i praktičnim remenčićima koji stopalo drže stabilnim tijekom hodanja. Jednako su omiljeni i Birkenstock modeli s anatomskim gazištem koje se s vremenom prilagođava obliku stopala, zbog čega ih mnogi smatraju jednima od najudobnijih sandala na tržištu. Osim njih, u aktualnim kolekcijama brojnih brendova mogu se pronaći i moderni modeli s mekanim pjenastim potplatima, sportskim detaljima ili elegantnijim dizajnom koji se lako uklapa u svakodnevnu garderobu.

Bez obzira na to birate li minimalističke kožne sandale, robusnije sportske modele ili trendi "chunky" varijante, udobnost bi ovog ljeta trebala biti jedan od glavnih kriterija pri kupnji. Dobar par sandala omogućit će vam da bez razmišljanja provedete cijeli dan u pokretu – od jutarnjih obaveza i šetnje gradom do vikend izleta i večernjih druženja. Neke od najudobnijih modela iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.

Teva Voya Infinity - 50 € (Arket)

Sleepers - 39 € (Arket)

Birkenstock Arizona - 135 €

Teva Original - 65 €

Crocs - 39,99 €

Heber Peak - 22,48 €

Merrel - 80,96 €

Xero Shoes - 53,97 €

Ugg Goldenglow - 108 €

Teva Terra Fi Lite Suede - 90 €

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