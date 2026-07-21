Šarene, lagane, neodoljive: 30 najljepših ljetnih haljina sa zagrebačke špice

Ljeto u gradu ima svoj poseban ritam, a zagrebačka špica i ove je sezone još jednom potvrdila da je najbolje mjesto za promatranje modnih trendova. Dok temperature neumoljivo rastu, gradske ulice pretvaraju se u svojevrsnu modnu pistu na kojoj glavnu riječ vode lagani materijali, prozračni krojevi i – boje. Upravo su šarene haljine ove sezone među najpoželjnijim komadima u ormaru, a Zagrepčanke su pokazale kako ih nose s puno samopouzdanja i stila. Od nježnih pastelnih tonova i romantičnih cvjetnih uzoraka do upečatljivih nijansi ružičaste, narančaste, zelene i plave, na špici se mogu vidjeti haljine koje podižu raspoloženje na prvi pogled. Neke su dame odabrale razigrane modele s volanima i puf rukavima, druge su se odlučile za minimalističke krojeve koje su začinile efektnim bojama, dok su treće zablistale u lepršavim maksi haljinama koje su kao stvorene za vruće gradske dane. Zajedničko im je jedno – dokazale su da ljeti moda ne mora biti komplicirana kako bi bila upečatljiva. Haljina je već godinama sinonim za bezbrižno ljetno odijevanje. Dovoljno je odabrati omiljeni model, dodati sandale, natikače ili tenisice te nekoliko pažljivo odabranih modnih dodataka i stajling je spreman u svega nekoliko minuta. Upravo zato ne čudi što je riječ o komadu kojem se mnoge žene vraćaju iz sezone u sezonu. Osim što pruža udobnost tijekom najvećih vrućina, šarena haljina unosi vedrinu u svakodnevicu i omogućuje da osobni stil dođe do izražaja bez previše truda.

U našoj galeriji pogledajte šarene haljine kakve su nosile Zagrepčanke i pronađite inspiraciju za vlastite kombinacije tijekom najtoplijeg dijela godine!