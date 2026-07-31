Veliki horoskop za kolovoz: Pomrčine donose sudbinske preokrete i važne odluke

Kolovoz donosi snažnu astrološku energiju koja ubrzava životni tempo te donosi sudbinske početke i završetke. Sezona pomrčina je pred nama, s potpunom pomrčinom Sunca u lavu 12. kolovoza i djelomičnom pomrčinom Mjeseca u ribama 27. kolovoza. Venera ulazi u vagu, a Mars u raka, što pojačava fokus na odnose i emocije

Kolovoz 2026. je mjesec karmičkih lekcija i sudbinskih promjena. Pomrčine će osvijetliti put, ali i zahtijevati hrabrost da otpustimo staro kako bismo napravili mjesta za novo. Ključno je biti fleksibilan, slušati svoju intuiciju i vjerovati u proces. Prihvatite neizvjesnost i dopustite svemiru da vas vodi. Promjene su neizbježne, a ovaj mjesec nudi priliku da ih usmjerite u svoju korist i zakoračite u autentičniju budućnost.

Ovan

Ulazak vašeg vladara Marsa u osjetljivog raka 11. kolovoza donosi nemir u vaš privatni život i obiteljske odnose, čineći vas neuobičajeno emotivnima i ranjivijima. Osjećat ćete snažnu potrebu za neovisnošću i osobnom slobodom, što može dovesti do sukoba s autoritetima, bilo da se radi o šefu na poslu ili starijem članu obitelji. Pomrčina Sunca u lavu 12. kolovoza osvjetljava vaše polje kreativnosti, romantike i samoizražavanja. Ovo je snažan poticaj da pokažete svoje talente i živite autentičnije. Međutim, u poslovnom okruženju budite oprezni s uredskim politikama, a na financijskom planu izbjegavajte impulzivne kupnje. U vezama je vrijeme za otvaranje važnih, ali možda i neugodnih tema koje ste dugo izbjegavali.

Bik

Vaša pažnja usmjerena je na dom, obitelj i financijsku stabilnost. Pomrčina Sunca 12. kolovoza u vašem polju doma idealan je trenutak za početak velikih projekata, poput preuređenja stana, kupnje nekretnine ili rješavanja dugo odgađanih obiteljskih pitanja. Ovo je također povoljno vrijeme za važne razgovore o novcu, nasljedstvu ili zajedničkim ulaganjima. Od 6. kolovoza, s ulaskom vaše vladarice Venere u vagu, osjetit ćete snažan poticaj da poboljšate svoje svakodnevne rutine i usvojite zdravije navike. Posvetite se tjelovježbi i prehrani. Krajem mjeseca, ulazak Sunca u djevicu 22. kolovoza donosi više radosti, kreativnosti i priliku za bezbrižno uživanje u životu, a romantika cvjeta.

Blizanci

Vaš društveni život bit će izuzetno aktivan i ispunjen. Ulazak Venere u vagu 6. kolovoza donosi vam šarm i brojne prilike za druženje i flert. Slobodnima se smiješi nova romansa koja može započeti kroz prijatelje ili na nekom društvenom događaju, dok će zauzeti uživati u obnovljenoj strasti i zajedničkim izlascima. Na poslu je moguća zbrka zbog tuđih pogrešaka ili dezinformacija, stoga budite temeljiti i provjeravajte sve važne podatke. Pomrčina Mjeseca u ribama 27. kolovoza događa se u vašem polju karijere i mogla bi označiti kraj jednog poslovnog angažmana ili projekta, ali istovremeno otvara vrata za potpuno novi profesionalni put koji je više u skladu s vašim životnim pozivom.

Rak

Financije i materijalna sigurnost dolaze u prvi plan. Sunce u lavu, zajedno s Jupiterom, otvara vam vrata za nove izvore prihoda i poboljšanje financijske situacije. Pomrčina Sunca 12. kolovoza idealan je dan za pokretanje dodatnog posla, traženje povišice ili monetizaciju hobija. S ulaskom energičnog Marsa u vaš znak 11. kolovoza, vaše samopouzdanje i odlučnost dramatično rastu. Imate snagu i hrabrost za ostvarenje ciljeva koje ste dugo priželjkivali. Iskoristite ovu energiju za osobni napredak. Ipak, pripazite da zbog prevelike usmjerenosti na posao i obiteljske obveze ne zapostavite partnera, koji bi se mogao osjećati zanemareno.

Lav

Ovo je vaš mjesec, a zvijezde su vam naklonjene. Potpuna pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza donosi jedinstvenu priliku za duboki osobni rast i potpunu transformaciju. Ovo je vrijeme da svjesno otpustite stare verzije sebe, ograničavajuća uvjerenja i strahove te pokažete svijetu svoju pravu, autentičnu prirodu. Promjena izgleda, poput nove frizure ili stila odijevanja, može simbolički označiti ovaj novi početak. U ljubavi, stvari postaju ozbiljnije. Partner više neće biti spreman šutjeti o onome što mu smeta, što će potaknuti važne, iskrene razgovore. Iako može biti napeto, ovo je prilika za iscjeljenje i postavljanje odnosa na zdravije temelje.

Djevica

Početak kolovoza poziva na introspekciju, odmor i povlačenje. Iskoristite prva tri tjedna da napunite baterije, meditirate i pripremite se za svoj solarni povratak. Velika promjena slijedi 22. kolovoza kada Sunce uđe u vaš znak, čime započinje vaša sezona. Tada ćete osjetiti nalet nove energije, optimizma i motivacije za nove početke, detaljno planiranje i organizaciju života. Na poslu, otpustite potrebu da sve kontrolirate; delegiranje zadataka donijet će vam olakšanje. Financije se polako poboljšavaju, ali mudro upravljajte novcem i izbjegavajte rizična ulaganja ili posuđivanje novca prijateljima.

Vaga

Vaš društveni život cvjeta, a s ulaskom vaše vladarice Venere u vaš znak 6. kolovoza, postajete neodoljivo šarmantni i privlačni. Ljudi će uživati u vašem društvu, a pozivi na druženja stizat će sa svih strana. Ipak, ovo je ujedno i početak predretrogradnog ciklusa Venere, koji će vas natjerati da duboko preispitate vlastitu vrijednost, granice u odnosima i što zaista želite od ljubavi. Istovremeno, Mars u polju karijere tjera vas na naporan rad i dokazivanje. Bit ćete ambiciozni, ali i pod stresom. Pomrčina Mjeseca 27. kolovoza u polju zdravlja i navika idealan je trenutak da se konačno riješite loših navika, poput pušenja ili nezdrave prehrane.

Škorpion

Kolovoz je spektakularan i prekretnički mjesec za vašu karijeru. Pomrčina Sunca 12. kolovoza u vašem polju statusa i profesije može donijeti iznenadnu, ali vrlo pozitivnu promjenu posla, promaknuće o kojem ste sanjali ili priliku za pokretanje vlastitog posla. Svemir vas potiče da slijedite svoje najviše ambicije i da se usudite riskirati. U ljubavnim odnosima moglo bi doći do napetosti. Nakupljene sumnje i neizgovorene zamjerke izlaze na površinu, stoga je iskren i otvoren razgovor ključan za rješavanje problema. Krajem mjeseca, ulazak Sunca u djevicu oživljava vaš društveni život, donoseći nova poznanstva i podršku prijatelja.

Strijelac

Vaša urođena želja za avanturom, učenjem i širenjem vidika bit će izrazito naglašena. Pomrčina Sunca 12. kolovoza u vašem polju putovanja idealan je dan za odlazak na putovanje koje će vam promijeniti perspektivu, upisivanje tečaja ili početak učenja novog jezika, kako navode astrološke prognoze. U ljubavi, jedan blizak prijateljski odnos mogao bi se neočekivano produbiti i prerasti u nešto više. Krajem mjeseca fokus se seli na karijeru. Sunce u djevici donosi vam priliku da zablistate na poslu, a pomrčina Mjeseca 27. kolovoza donosi veliko emocionalno rasterećenje vezano uz dom i obitelj te rješavanje nekog stambenog pitanja.

Jarac

Intimnost, zajednički resursi i duboke transformacije su u fokusu. Pomrčina Sunca 12. kolovoza donosi priliku za rješavanje starih dugova, refinanciranje kredita ili pametna zajednička ulaganja. Moguć je i neočekivani financijski priljev kroz nasljedstvo, bonus ili partnerov prihod. Ulaskom Marsa u vaše polje partnerstva 11. kolovoza, odnosi postaju znatno intenzivniji. S jedne strane, raste strast i privlačnost, ali s druge strane raste i sklonost kontroli i ljubomori. Pronađite zdravu ravnotežu. Na poslu, Venera u polju karijere donosi priznanja za vaš uloženi trud – nadređeni će konačno primijetiti vašu posvećenost.

Vodenjak

Odnosi su vaša glavna tema ovog mjeseca, i to na sudbinskoj razini. Pomrčina Sunca 12. kolovoza događa se upravo u vašem polju partnerstva i braka, čime započinje potpuno novo poglavlje. Za mnoge su moguće zaruke, vjenčanja ili donošenje važnih odluka o zajedničkom životu. Ako ste u vezi koja nije stabilna, ovo može biti trenutak odluke. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga tko ima potencijal postati vaš životni partner. Pomrčina Mjeseca 27. kolovoza donosi vam značajan financijski proboj, bilo kroz isplatu zaostalog duga, povišicu ili pronalazak nove, bolje plaćene pozicije koja više cijeni vaše talente.

Ribe

Posao, zdravlje i svakodnevne rutine su u prvom planu. Ovaj mjesec donosi brojne prilike za napredovanje i poboljšanje radnih uvjeta. Poslovne ponude koje dobijete oko pomrčine Sunca 12. kolovoza mogle bi biti znatno bolje od očekivanih, stoga ne oklijevajte. Vrhunac mjeseca za vas je djelomična pomrčina Mjeseca 27. kolovoza koja se događa upravo u vašem znaku. Ona donosi veliko emocionalno čišćenje i kulminaciju osobnog ciklusa. Vrijeme je za otpuštanje svega što vam više ne služi i što vas opterećuje, bilo da se radi o toksičnim ljudima, lošim navikama, starim uvjerenjima ili emotivnom teretu iz prošlosti.

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