Ovo su sjajni K-beauty proizvodi o kojima se ne priča puno, a zaslužuju vašu pažnju

Korejska kozmetika već godinama oduševljava inovativnim formulama i učinkovitim sastojcima, no nisu samo viralni proizvodi vrijedni pažnje. Izdvajamo nekoliko manje razvikanih K-beauty favorita koji bi lako mogli postati zvijezde vaše beauty rutine

Korejska kozmetika već godinama prednjači kada su u pitanju inovativne formule, učinkoviti sastojci i drugačiji pristup njezi kože. I dok su pojedini proizvodi stekli gotovo kultni status zahvaljujući društvenim mrežama, na policama i dalje postoje brojni manje poznati K-beauty favoriti koji zaslužuju jednaku pažnju. Upravo oni često oduševe teksturama, promišljenim formulacijama i rezultatima zbog kojih vrlo brzo postaju nezaobilazan dio svakodnevne rutine.

Od blagih ulja za čišćenje do hidratantnih krema, maski i proizvoda za šminkanje, korejski beauty brendovi neprestano pomiču granice i dokazuju da njega može biti istovremeno učinkovita i ugodna. Ako ste već isprobali najpoznatije K-beauty hitove ili tek planirate otkriti što sve ova beauty scena nudi, u nastavku donosimo proizvode koji možda nisu toliko razvikani, ali itekako zaslužuju mjesto u vašoj rutini njege kože.

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Amuse Cheek Tok Tok

Tekuće rumenilo pružit će obrazima nježnu nijansu sličnu prirodnoj rumenoj boji. Može se koristiti i za naglašavanje crta i korigiranje oblika lica. Cijena: oko 10 €

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SKIN1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil

Ulje za čišćenje koje nježno uklanja šminku, nečistoće, višak sebuma, ali i ostatke kreme za sunčanje. Ne nadražuje oči, a zahvaljujući gotu koli umiruje i hidratizira kožu. Cijena: oko 20 €

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Erborian Glow Moisturiser

Svilenkasto glatka hidratantna krema za 24-satnu hidrataciju s korejskim efektom „staklene kože“. Obogaćena hijaluronskom kiselinom i 5 % niacinamida, ova hidratantna krema pruža dugotrajnu hidrataciju te održava kožu blistavom i ujednačenijeg tena, bez masnog osjećaja. Cijena: oko 25 €

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ABIB PDRN Collagen Lip Mask Glazed Jelly

Maska za usne s gustom gel teksturom u teglici sa silikonskom spatulom koja pruža intenzivnu hidrataciju, regeneraciju i anti-age njegu. Proizvod stvara glatki zaštitni sloj na usnama, ostavljajući meki sjaj i ugodan osjećaj. Cijena: oko 16 €

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Beauty of Joseon Ground Rice and Honey Glow Glow Mask

Maska za lice s prirodnim prahom rižinih ljuskica i medom za duboku hidrataciju i umirenje. Talog Makgeolli i glineni prah osiguravaju posvjetljivanje, eksfolijaciju i povećanje elastičnosti. Cijena: oko 15 €

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Anua Niacinamide 10% + TXA 4% Serum

Lagani i neljepljivi serum za posvjetljivanje formuliran s 10% niacinamida i 4% traneksamske kiseline (TXA) za poboljšanje čistoće kože, za smanjenje pigmentacijskih mrlja i poticanje blistavog i ujednačenog tena. Cijena: oko 26 €

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Cell Fusion C Aquatica Sun Spray

Lagani hidrirajući sprej za zaštitu od sunca koji pruža visoku UV zaštitu (zaštitni faktor SPF 50+), intenzivno osvježava kožu i brzo se upija bez ostavljanja ljepljivog traga. Cijena: oko 40 €

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Dasique Souffle Color Pot

Višenamjenski kremasti tint za usne i obraze koji pomaže brzo stvoriti svjež i skladan make-up izgled.Cijena: oko 10 €

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