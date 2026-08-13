Ljepota koja ne prolazi: Lejla Filipović pokazala jedan od najljepših kupaćih kostima ljeta

Lejla Filipović na Instagramu je podijelila fotografije s mora, a pozornost je odmah privukao njezin efektan tirkizni kupaći kostim. Intenzivna boja, ženstven kroj i jednostavan styling pokazali su da za upečatljiv ljetni look ponekad nije potrebno ništa više

Ljeto, more i boja koja se gotovo savršeno stapa s njegovim nijansama – Lejla Filipović novim je fotografijama još jednom pokazala kako izgleda nenametljivo elegantan beach styling. Bivša Miss Hrvatske i poduzetnica pozirala je na stijenama uz kristalno čisto more, odjevena u jednodijelni kupaći kostim u intenzivnoj tirkiznoj nijansi. Upravo je boja jedan od glavnih aduta ovog izdanja: svježa je, ljetna i posebno efektna na osunčanoj puti, a među toplim, narančasto-crvenim tonovima stijena još više dolazi do izražaja.

Jednodijelni model koji spaja eleganciju i ženstvenost

Lejlin kupaći kostim dokaz je da jednodijelni modeli već odavno nisu rezervirani samo za klasične i minimalističke kombinacije. Model koji je odabrala ima duboki V-izrez, tanke naramenice koje se vežu oko vrata te naglašen struk, zbog čega silueta djeluje elegantno i izduženo.

Suptilni detalji na središnjem dijelu kostima daju mu dodatnu dozu sofisticiranosti, dok upečatljiva tirkizna boja preuzima glavnu ulogu. Riječ je o nijansi koja se iz sezone u sezonu vraća među omiljene ljetne tonove jer jednako dobro funkcionira na kupaćim kostimima, lepršavim haljinama, košuljama i modnim dodacima. A na ovim fotografijama teško je zamisliti bolji kontrast: hladna, morska tirkizna nasuprot zagasitim tonovima kamenite obale stvorila je gotovo editorijalni prizor.

Sunčane naočale kao jedini potrebni dodatak

Cijeli styling Lejla je zadržala vrlo jednostavnim. Kosu je sklonila s lica, a look upotpunila velikim sunčanim naočalama u neutralnom tonu. Bez nakita koji bi odvlačio pozornost i bez suvišnih detalja, fokus je ostao upravo na kupaćem kostimu i prirodnoj ljetnoj estetici. Takav pristup posebno dobro funkcionira na plaži: jedan upečatljiv komad, kvalitetne sunčane naočale i preplanula put često su sasvim dovoljni za dojmljiv izgled.

Instagram/Lejla Filipović

Na jednoj fotografiji Lejla opušteno sjedi tik uz more, dok na drugoj pozira naslonjena na spektakularne stijene okupane suncem. Fotografije imaju onu prepoznatljivu mediteransku atmosferu zbog koje gotovo možemo osjetiti toplinu kamena i miris mora.

Lejla Filipović ovim je fotografijama ponudila savršenu malu ljetnu modnu inspiraciju. Bez kompliciranog stylinga i bez pretjerivanja, tirkizni kupaći kostim, sunčane naočale i spektakularna obala bili su dovoljni za fotografije koje izgledaju kao da su stigle ravno iz modne kampanje. A jedno je sigurno – tirkizna joj pristaje besprijekorno.

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