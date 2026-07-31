Lejla Filipović zablistala u smeđoj haljini koja odiše luksuzom: Ovo je definicija ljetne elegancije

Neke modne kombinacije ne trebaju puno detalja da bi ostavile snažan dojam. Lejla Filipović još je jednom pokazala zašto godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih domaćih dama, odabravši izdanje koje spaja ženstvenost, eleganciju i bezvremenski stil

Lejla Filipović uživa u ljetnim danima na crnogorskoj obali, a svoje pratitelje redovito časti prizorima mora, sunca i opuštenih trenutaka. Ipak, za jednu posebnu večer odlučila je zamijeniti ležerne ljetne kombinacije glamuroznim izdanjem koje je odmah privuklo pažnju.

Bivša Miss Hrvatske zablistala je u dugoj, pripijenoj haljini bez naramenica u profinjenoj tamnosmeđoj nijansi. Elegantna boja, jednostavan kroj i detalj nabranog materijala u području struka savršeno su naglasili njezinu figuru, dok je otvoreni gornji dio dodatno istaknuo ženstvenost cijelog outfita.

Lejla Filipović/Instagram

Smeđa haljina kao sinonim za tihu eleganciju

Lejla je dokazala da za upečatljiv izgled nije potrebno birati jarke boje ni raskošne krojeve. Smeđa nijansa, koja posljednjih sezona sve više osvaja modni svijet, djeluje luksuzno i sofisticirano, a posebno lijepo pristaje uz preplanulu ljetnu put. Cijelu kombinaciju upotpunila je decentnim nakitom, elegantnom torbicom i jednostavnom šminkom koja je dodatno naglasila njezin prirodan izgled. Umjesto da zasjeni haljinu, modni dodaci samo su zaokružili profinjeni dojam.

Modni trenutak uz more

Fotografije koje je podijelila nastale su povodom posebnog obiteljskog događaja: vjenčanja Lejline nećakinje u Crnoj Gori, kojem je prisustvovala sa suprugom Tarikom Filipovićem. Uz prekrasnu morsku kulisu i zalazak sunca, Lejlin styling pokazao je zašto se klasici uvijek vraćaju. Duga haljina jednostavnog, ali efektnog kroja još je jednom potvrdila njezin prepoznatljiv modni potpis - eleganciju bez pretjerivanja.

Lejla Filipović/Instagram

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