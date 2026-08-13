Nebeski vatromet oduševio Hrvatsku: Prizori kiše meteora koje morate vidjeti

Noćno nebo iznad Hrvatske jučer, 12. kolovoza, zasjalo je u posebnom izdanju zahvaljujući spektakularnoj kiši meteora koja je oduševila ljubitelje astronomije i sve koji su pogled podigli prema zvijezdama. Brojni građani diljem zemlje iskoristili su vedru noć kako bi promatrali nebeski prizor i uživali u tragovima svjetlosti koji su prolazili tamnim nebom.

Riječ je o jednom od najpoznatijih astronomskih fenomena – kiši meteora Perzeida, koja svake godine privlači veliku pažnju jer donosi brojne sjajne meteore vidljive golim okom. Posebno su impresivni bili prizori na mjestima udaljenima od gradske rasvjete, gdje je nebo bilo dovoljno tamno za uživanje u punom sjaju ovog prirodnog spektakla.

Fotografije iz različitih krajeva Hrvatske pokazale su koliko je prizor bio očaravajući – od obale do kontinentalnih dijelova zemlje, mnogi su uspjeli zabilježiti trenutke kada su meteori osvijetlili nebo. Kiše meteora podsjećaju nas na ljepotu svemira i koliko fascinantni mogu biti prirodni fenomeni koje možemo promatrati bez posebne opreme. Jučerašnja noć tako je mnogima ostala u sjećanju kao prilika za uživanje u jednom od najljepših ljetnih prizora na nebu.

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