Lejla Filipović pokazala liniju u traper haljini: Ove cipele podigle su je na novu razinu

Nakon uspješne godine obilježene novom kampanjom i kolekcijom koja istražuje snagu pročišćenih silueta i vrhunskog zanatstva, Ivan Friščić i njegov DeLight okupili su klijentice i prijateljice brenda na intimnom druženju u atelieru u Vlaškoj 6.

U opuštenoj atmosferi, uz čašu pjenušca i razgovore koji su se protegnuli do večernjih sati, gošće su imale priliku izbliza doživjeti novu DeLight kolekciju, isprobati ključne modele iz aktualne kampanje te otkriti ljetne komade izrađene od pamuka, viskoze i svile.

Među uzvanicama bila je i Lejla Filipović koja se pojavila u zanimljivom izdanju: jednostavna traper haljina isticala je njenu liniju modela, a cipele su joj dale poseban "touch" i od dnevne kombinacije učinile luksuznu. Lejla je obula glomazne natikače brenda JW Anderson s debelom stožastom potpeticom. Look je nadopunila plavom Gucci torbicom i sunčanim naočalama, te jednostavnom valovitom frizurom i dnevnim make-upom.

Nova kolekcija brenda DeLight

Večer je bila posvećena upravo onome što DeLight od samih početaka njeguje - bliskom odnosu s klijenticama i modi koja svoju punu vrijednost otkriva tek u neposrednom susretu, kroz razgovor, dodir tkanine i razumijevanje procesa koji stoji iza svakog komada. Nova kolekcija nastavlja graditi prepoznatljiv DeLightov rukopis, utemeljen na ideji tihog luksuza, preciznog kroja i prirodnih materijala. U vremenu ubrzanih trendova i prolaznih modnih trenutaka, Ivan Friščić ostaje vjeran konceptu sporije mode i komada koji nadilaze sezonu, stvarajući odjeću zamišljenu da traje, sazrijeva i pronalazi svoje mjesto u garderobama kroz godine i generacije.

Tijekom večeri uzvanice su imale priliku isprobati neke od ključnih modela kolekcije, među kojima se ističe reinterpretirano „Ann Marie“ odijelo, jedan od najprepoznatljivijih komada brenda. Nova verzija klasičnog dvorednog sakoa s asimetričnim kopčanjem donosi suvremeniji izraz, zadržavajući pritom eleganciju i funkcionalnost koja je postala zaštitni znak DeLighta. Posebnu pažnju privukli su i svileni setovi sastavljeni od jednostavnih bluza i hlača fluidnih silueta, osmišljeni kao komadi koji jednako dobro funkcioniraju u poslovnim prilikama i tijekom ljetnih večeri. Među istaknutim modelima našla se i duga bijela haljina korzetne konstrukcije, kao i bluza s hiperdimenzioniranim rukavima od svilenog crepea, koja svojom skulpturalnom formom unosi dozu dramatičnosti u inače pročišćenu estetiku kolekcije.

Kolekcija ujedno potvrđuje DeLightovu predanost limitiranim serijama i pažljivo odabranim tkaninama koje se ne ponavljaju, čime brend ostaje vjeran ideji individualnosti i odmaka od hiperprodukcije. Svaki komad zamišljen je kao samostalna cjelina, ali i dio garderobe koja se gradi postupno i traje godinama. Susret u Vlaškoj 6 još je jednom potvrdio da DeLight nije samo modni brend, već prostor susreta i dijaloga između dizajnera i žena koje nose njegove kreacije. U ozračju koje je više nalikovalo okupljanju prijateljica nego klasičnom predstavljanju kolekcije, večer je završila upravo onako kako je i bila zamišljena - uz razgovore, smijeh i zajedničku proslavu još jednog uspješnog poglavlja brenda.

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