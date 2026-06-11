Kraljica Letizia oživjela 'Barbie' trend u savršenim ljetnim cipelama

Kraljica Letizia još je jednom pokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih žena kraljevskih dvora. Stari komadi dobili su novi život zahvaljujući pomno odabranim detaljima, dok njezin stil elegantno spaja vrhunsku modu i španjolske brendove, potvrđujući status prave modne ikone

Nakon niza formalnih događanja i strogih protokola koji su obilježili posjet pape Lava XIV. Madridu, španjolska kraljica Letizia vratila se opuštenijem, ali nimalo manje upečatljivom stilu. Prilikom primanja Upravnog odbora i Znanstvenog vijeća Zaklade Lilly u palači Zarzuela, Letizia je pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih dama s kraljevskih dvorova, recikliravši odjevnu kombinaciju koja je prije nekoliko godina izazvala pravu senzaciju.

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Povratak nezaboravne ružičaste haljine

Za proslavu 25. obljetnice Zaklade Lilly, kraljica je odabrala monokromatski izgled u jarkoj nijansi ružičaste. Riječ je o sada već kultnoj haljini modela 'Dellisi' s potpisom brenda Hugo Boss iz kolekcije za 2020. godinu. Ovaj odjevni komad u stilu košulje, lepršavog kroja s višeslojnom suknjom i remenom od užeta, prvi je put nosila prije točno pet godina, u lipnju 2021., u jeku popularnosti takozvanog "Barbiecore" trenda koji je prethodio filmskom hitu o najpoznatijoj lutki na svijetu. Tada je svojim odabirom plijenila pozornost, a sada je dokazala da je upečatljiva ružičasta boja i dalje nepogrešiv izbor. Haljinu je nosila još samo jednom, na Sajmu knjiga u Madridu 2022. godine. Odmak od besprijekornih bijelih izdanja, koja je nosila tijekom susreta s poglavarom Katoličke crkve koristeći se posebnom povlasticom Vatikana ("privilège du blanc"), bio je očit. Time je ponovno potvrdila svoju modnu svestranost i sposobnost da se s jednakom elegancijom prilagodi kako najstrožim protokolima, tako i ležernijim prigodama.

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Espadrile kao kraljevski ljetni potpis

Iako je ružičastu haljinu prvi put kombinirala sa salonkama boje fuksije od zmijske kože s potpisom CH Carolina Herrera, za njezino treće izdanje ponovno se odlučila za udobniju, ali jednako stilski usklađenu opciju - espadrile s punom petom. Ova vrsta obuće postala je njezin zaštitni znak tijekom ljetnih mjeseci, a s obzirom na probleme sa stopalima o kojima je i sama javno govorila, espadrile predstavljaju savršen spoj udobnosti i elegancije.

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Ovaj put odabrala je model po mjeri omiljenog španjolskog brenda Calzados Picón. Riječ je o obiteljskoj tvrtki iz Murcije, osnovanoj 1978. godine, koja je doživjela procvat upravo zahvaljujući kraljici. Njihova suradnja započela je 2020., kada je Letizia nosila plave espadrile izrađene posebno za nju. Od tada je postala njihova vjerna klijentica, a osnivač tvrtke, Sánchez Picón, otkrio je da u radionici čuvaju kalup izrađen prema mjerama njezina stopala kako bi joj osigurali savršenu udobnost. Koliko je utjecajna, pokazuje i činjenica da je njezina kći, princeza Leonor, kasnije zatražila repliku istih cipela. Ružičasti model od brušene kože s petom od jute visokom desetak centimetara i vezicama oko gležnja savršeno je zaokružio cjelokupnu kombinaciju.

Decentna promjena u detaljima

Najzapaženija razlika u odnosu na prethodna izdanja ove kombinacije leži u odabiru nakita. Klasične zlatne ringove, koje je nosila 2022., zamijenila je naušnicama od bijelog zlata i dijamanata s potpisom madridskog brenda Gold & Roses. Riječ je o prepoznatljivom dizajnu 'Double Dagger' koji spada među kraljičine favorite i često ga nosi posljednjih godina.