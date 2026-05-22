Kralj Felipe i kraljica Letizia: Njihova ljubav bila je skandal, zajedno su promijenili povijest

Španjolski kralj Felipe VI. i kraljica Letizia obilježavaju 22. godišnjicu braka. Njihova je ljubav bila skandal, a sada su jedan od omiljenih europskih kraljevskih parova.

Priča o Letiziji Ortiz, cijenjenoj TV novinarki, i princu Felipeu VI. dugo se odvijala u tajnosti. Objava zaruka u studenom 2003. šokirala je i iznenadila naciju. Letizia, kao razvedena žena iz srednje klase, predstavljala je hrabar odmak od tradicije. Budući da je njen prvi brak bio samo građanski, Katolička crkva je dopustila vjenčanje. Letizia je tada postala princeza, a kasnije i prva kraljica pučanka u povijesti Španjolske. No, par je pokazao svima da su ne samo odličan i skladan par, već i dobri vladari.

