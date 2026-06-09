Ljetni favorit koji nikada ne izlazi iz mode: Vrijeme je za špagerice

Prepoznatljive po jutenom potplatu i punoj peti, ove sandale svake se sezone vraćaju na modnu scenu i savršen su spoj udobnosti, ženstvenosti i mediteranskog šarma

Postoje komadi koji iz sezone u sezonu potvrđuju svoj status ljetnog klasika, a među njima posebno mjesto zauzimaju špagerice. Sandale s prepoznatljivim jutenim potplatom i punom petom već desetljećima simboliziraju bezbrižna ljeta, mediteranski stil i ženstvenu eleganciju. Ovog ljeta ponovno su među najpoželjnijim modelima obuće, a razlog je jednostavan - jednako su udobne koliko i stylish.

Njihova najveća prednost krije se u tome što su istovremeno i praktične i elegantne te, za razliku od klasičnih visokih potpetica, puna peta pruža veću stabilnost i udobnost. Upravo zato, špagerice su idealan izbor za duge ljetne dane i večeri. Bilo da ih nosite na posao, u grad ili pak za ljetna druženja, dobro će izgledati uz svakoj prilici. Već su godinama sinonim za romantičan ljetni stil, a posebno lijepo izgledaju uz lepršave haljine od lana i pamuka, cvjetne uzorke, duge suknje i prozračne kombinezone.

Ako postoji obuća koja se lako uklapa u gotovo svaki ljetni ormar, onda su to upravo špagerice. Njihova svestranost čini ih jednom od najboljih investicija za toplije mjesece jer se mogu nositi iz godine u godinu bez straha da će izaći iz mode. Iako se modni trendovi neprestano mijenjaju, špagerice uspijevaju zadržati svoje mjesto među omiljenim ljetnim modelima. Njihov spoj udobnosti, ženstvenosti i mediteranskog šarma čini ih savršenim izborom za sve koje žele izgledati dotjerano, a pritom se osjećati ugodno tijekom cijelog dana.

U nastavku donosimo i naše favorite iz aktualne high street ponude koji će se savršeno uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 49,95 €

Mango - 49,99 €