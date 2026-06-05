Košulja-haljine za posao i svaki dan - komad koji nikad ne izlazi iz mode

Košulja-haljina jedan je od onih modnih klasika koji uspješno odolijevaju prolaznim trendovima. Svakog ljeta vraća se u novim interpretacijama, a ove sezone posebno se ističu laneni modeli, prozračni krojevi i verzije s kratkim rukavima

Postoje komadi koji dolaze i odlaze zajedno s trendovima, a postoje i oni koji iz sezone u sezonu ostaju aktualni. Košulja-haljina definitivno pripada ovoj drugoj kategoriji. Elegantna, praktična i nevjerojatno svestrana, već godinama ima posebno mjesto u ljetnoj garderobi te se svakog proljeća i ljeta ponovno vraća među najpoželjnije modne komade.

Razlog popularnosti košulja-haljina vrlo je jednostavan. Riječ je o komadu koji je udoban, elegantan i može se nositi u raznim prilikama, od posla do ležernih šetnji i izleta. Zahvaljujući jednostavnoj silueti inspiriranoj klasičnom košuljom, lako se prilagođava svakom stilu. Može se nositi uz ravne sandale, espadrile, tenisice ili elegantne natikače, a svaki će put izgledati pomalo drugačije.

Za najtoplije ljetne dane idealan su izbor košulja-haljine od lana koje spajaju prozračnost, udobnost i opuštenu eleganciju. Lan je već godinama jedan od omiljenih ljetnih materijala jer omogućuje koži da diše, a istovremeno izgleda sofisticirano i bez previše truda. Neutralne nijanse poput bijele, bež, maslinastozelene ili svijetloplave posebno su tražene jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe.

Uz lan, predimenzionirani modeli, midi dužine i košulja-haljine s kratkim rukavima među najpoželjnijim su izborima jer pružaju maksimalnu udobnost tijekom vrućih dana. Posebno su popularni modeli s pojasom koji dodatno naglašava struk, ali i ravni krojevi koji stvaraju ležeran, minimalistički dojam.

Nova sezona donijela je pregršt odličnih košulja-haljina u high street kolekcijama. Od klasičnih bijelih i prugastih modela do lanenih verzija u prirodnim tonovima, izbor je veći nego ikad. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 24,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €