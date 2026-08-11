Suze svetog Lovre 2026. donose prizor kakav se neće ponoviti cijelo desetljeće

Za promatranje Suza svetog Lovre nije vam potrebna nikakva skupa oprema; najbolji instrument su vlastite oči. Ključ uspjeha leži u tri stvari: lokaciji, vremenu i strpljenju

Ljetno nebo nad Hrvatskom sredinom kolovoza priredit će predstavu za pamćenje. Perzeidi, meteorski roj u narodu poznatiji kao Suze svetog Lovre, ove godine stižu u gotovo savršenim uvjetima. Noć s 12. na 13. kolovoza bit će vrhunac kozmičkog vatrometa koji se isplati dočekati budan, daleko od gradskih svjetala.

Godina za pamćenje

Ono što 2026. godinu čini iznimnom za promatranje Perzeida jest potpuni izostanak glavnog ometača – Mjeseca. Za razliku od prethodnih godina, kada je jaka mjesečina znala svojom svjetlošću sakriti sve osim najsjajnijih meteora, ovoga puta situacija je idealna. Vrhunac aktivnosti savršeno se poklapa s fazom mlađaka 12. kolovoza, što znači da će nebo tijekom čitave noći biti potpuno tamno. To je savršena crna podloga za bljeskove sitnih čestica kometa Swift-Tuttle. Astronomi ističu kako se ovako povoljni uvjeti, s potpunim mrakom za vrijeme maksimuma, neće ponoviti u idućih desetak godina, čineći ovu noć jedinstvenom prilikom.

Gdje, kada i kako uživati u nebeskom vatrometu

Za promatranje Suza svetog Lovre nije vam potrebna nikakva skupa oprema; najbolji instrument su vlastite oči. Teleskopi i dalekozori čak su i nepoželjni jer ograničavaju vidno polje, a cilj je obuhvatiti što veći dio neba. Ključ uspjeha leži u tri stvari: lokaciji, vremenu i strpljenju.

Prvi korak je bijeg od svjetlosnog onečišćenja. Udaljite se od gradova i pronađite mjesto s otvorenim horizontom - unutrašnjost otoka, planinski proplanak ili bilo koje ruralno područje. Ponesite deku ili ležaljku, udobno se smjestite i dopustite očima barem dvadeset minuta da se prilagode tami, izbjegavajući svjetlo mobitela. Iako su Perzeidi aktivni tjednima, glavni maksimum očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza. Prema prognozama International Meteor Organizationa, najveća aktivnost za promatrače kod nas trebala bi biti u satima prije svitanja, između četiri i šest ujutro. No, predstavu vrijedi pratiti već nakon ponoći. Ne očekujte neprestani vatromet; meteori dolaze u valovima, s razdobljima zatišja.

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Od Perzeja do svetog Lovre

Iza romantičnog naziva krije se fascinantna astronomija. "Zvijezde padalice" zapravo su sićušne čestice prašine s kometa 109P/Swift-Tuttle. Kada Zemlja na svom putu prođe kroz taj oblak, čestice velikom brzinom ulaze u našu atmosferu i izgaraju, stvarajući blještave tragove. Astronomski naziv Perzeidi dobili su jer se čini kao da izviru iz zviježđa Perzeja. Narodni naziv, međutim, seže stoljećima u prošlost. Blagdan svetog Lovre, mučenog 10. kolovoza 258. godine, pada upravo u vrijeme najjače aktivnosti roja. U tradiciji, vatrene pruge na nebu postale su prikaz suza sveca mučenika. Zanimljivo je da je narodna predaja tako zabilježila astronomski obrazac mnogo prije nego što ga je znanost objasnila, koristeći blagdan kao kalendarski podsjetnik za ovaj godišnji nebeski događaj. Uz njega se veže i običaj zaželjeti želju, što i danas daje posebnu čar promatranju.

Perzeidima prethodi rijedak fenomen

Kao da meteorska kiša u idealnim uvjetima nije dovoljna, 12. kolovoz 2026. donosi i rijedak nebeski događaj – djelomičnu pomrčinu Sunca. U predvečerje, iz većine hrvatskih gradova pojava će započeti između 19:25 i 19:30. Sunce će pri zalasku biti djelomično prekriveno Mjesecom, što će biti jedinstven prizor. No, ovdje je potreban golem oprez: gledanje u Sunce, čak i djelomično pomračeno, iznimno je opasno bez odgovarajuće zaštite. Nikada se ne smije gledati golim okom ili običnim sunčanim naočalama. Za sigurno promatranje potrebne su isključivo certificirane naočale za pomrčinu. Tek nakon što Sunce zađe, pozornost se može sigurno preseliti na noćno nebo i iščekivanje prvih Perzeida. Cijeli dan bit će u znaku astronomije, jer će se u ranim jutarnjim satima moći vidjeti i poravnanje šest planeta.

Sve se ove godine poklopilo za jednu od najljepših ljetnih predstava. Mjesec neće smetati, a dodatni nebeski događaji čine ovaj dan uistinu posebnim. Stoga, isključite mobitele, pronađite svoje mjesto daleko od gradske vreve, ponesite dekicu i prepustite se čaroliji kolovoške noći. Ulaznica nije potrebna, samo strpljenje i pogled uprt u zvijezde.

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