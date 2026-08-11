Inspiracija sa zagrebačke špice: Traper komadi koje ćemo lako kombinirati i tijekom jeseni

Traper je jedan od onih modnih klasika kojem se uvijek rado vraćamo, bez obzira na sezonu. Ovoga ljeta pronašli smo odličnu inspiraciju upravo na zagrebačkoj špici, gdje su stylish Zagrepčanke pokazale kako traper komadi mogu izgledati svježe, moderno i vrlo efektno. Od traper suknji i hlača do košulja, jakni i kombinezona, izbor je bio raznolik i itekako inspirativan. Posebno nam se sviđa što su to komadi koje ćemo bez problema nastaviti nositi i kada stignu nešto hladniji jesenski dani. Dovoljno je sandale zamijeniti mokasinkama, tenisicama ili gležnjačama, a lagani top nadopuniti sakoom ili jaknom. Traper se lako kombinira s neutralnim tonovima, ali jednako dobro izgleda i uz upečatljive modne dodatke. Upravo zato odlična je baza za prijelazne outfite između ljeta i jeseni. Na zagrebačkim ulicama pronašli smo nekoliko sjajnih stylinga koje vrijedi spremiti kao inspiraciju za novu sezonu. Pogledajte kako lijepe Zagrepčanke nose traper i pronađite ideju za svoje prve jesenske kombinacije.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!