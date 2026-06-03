Pozvani ste na vjenčanje? Ovih 15 high street haljina riješit će svaku modnu dilemu

Haljina je pritom nepogrešiv izbor za vjenčanja, a ovog ljeta ponuda je bolja nego ikad. Od romantičnih cvjetnih modela i elegantnih slip haljina do trendi krojeva u najpoželjnijim nijansama sezone, izdvojili smo najljepše high street modele

Ljeto je ujedno i sezona vjenčanja, a s pozivnicama dolazi i ono vječno pitanje – što odjenuti? Bilo da je riječ o romantičnom slavlju uz more, elegantnom vjenčanju u gradu ili opuštenoj ceremoniji na otvorenom, haljina je gotovo uvijek najjednostavniji i najsigurniji izbor. Dovoljno je odabrati model koji odgovara lokaciji, dress codeu i osobnom stilu, a ostatak kombinacije lako se upotpunjuje sandalama, torbicom i s nekoliko pažljivo odabranih modnih dodataka.

Kada je riječ o odijevanju za vjenčanje, postoje neka nepisana pravila kojih se uvijek vrijedi pridržavati. Bijela haljina i dalje je rezervirana za mladenku, pa je najbolje izbjegavati sve nijanse koje joj previše nalikuju, poput potpuno bijele, slonovače ili vrlo svijetle krem boje. Također, pretjerano izazovni krojevi, previše prozirni materijali ili odjevne kombinacije koje djeluju prikladnije za noćni izlazak nego za svečanu prigodu nisu najbolji izbor za ovu prigodu.

S druge strane, ljetna vjenčanja pružaju malo više prostora za igru bojama, uzorcima i laganim tkaninama. Lepršave midi i maxi haljine, modeli od satena, romantične cvjetne kreacije te haljine s otvorenim leđima ili asimetričnim detaljima među najpopularnijim su opcijama. Ove su sezone posebno su trendi nijanse maslac žute, puderasto ružičaste, kadulja zelene, čokoladno smeđe i svijetloplave, dok cvjetni uzorci i dalje ostaju bezvremenski favorit za toplije mjesece. Uz cvjetne motive, apsolutni hit sezone su i haljine s točkicama koje su također vrlo dobra opcija za ljetna vjenčanja.

Trendovi za sezonu proljeće/ljeto 2026. donose i povratak drapiranih silueta, haljina s voluminoznim krojevima, modela inspiriranih devedesetima te elegantnih slip haljina koje izgledaju sofisticirano uz minimalan trud. Popularni su i modeli s decentnim mašnama, naglašenim ramenima ili zanimljivim detaljima na leđima, koji klasičnoj svečanoj haljini daju modernu notu.

Ako ste u potrazi za savršenim chic outfitom za nadolazeće slavlje, dobra vijest je da nije potrebno potrošiti bogatstvo. High street brendovi poput Zare i Manga i ove sezone nude pregršt svečanih haljina koji izgledaju znatno luksuznije od svoje cijene. U nastavku donosimo 15 najljepših high street modela koje su idealan izbor za ljetna vjenčanja.

Mango - 79,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 69,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Mango - 99,99 €