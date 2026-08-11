Mural u Zagrebu osvojio nam je srca: Simboli grada s junacima našeg djetinjstva

Zid dječjeg parka Betlehem u zagrebačkom Botincu postao je platno za djelo koje slavi djetinjstvo i lokalni duh. Novi, šareni mural spaja poznate vizure grada s omiljenim likovima iz crtića, izazivajući nostalgiju starijih i oduševljenje najmlađih. Kompozicijom dominiraju junaci raznih generacija. Počasno mjesto ima Profesor Baltazar, ikona Zagrebačke škole crtanog filma, čiji je šešir ukrašen trobojnicom. Uz njega su se našli i globalno popularni Štrumfovi. Leteći medvjedići te Simpsoni, stvarajući jedinstven spoj domaće i globalne pop-kulture.

Posebnu draž muralu daje i sama lokacija. Naselje Botinec poznato je po ulicama s imenima likova iz dječjih knjiga, pa se ova umjetnička intervencija savršeno uklapa u identitet kvarta. Djelo sadrži i elemente posvećene navijačima Dinama, što je čest način izražavanja pripadnosti u zagrebačkim naseljima.

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