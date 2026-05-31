Proljetni hitovi sa špice: Ovi outfiti zaslužuju čistu peticu za stil

Ako je suditi prema modnim izdanjima koja smo posljednjih tjedana viđali na zagrebačkoj špici, proljeće 2026. obilježili su spoj elegancije i opuštenosti, neutralni tonovi začinjeni dozom boje te komadi koji izgledaju jednako dobro uz jutarnju kavu i večernji izlazak. Fotografije najupečatljivijih outfita snimio je Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr.

Posebno su se istaknuli baloneri u nijansama pijeska, predimenzionirani sakoi, lepršave midi haljine i široke hlače koje su postale nezaobilazan dio proljetne garderobe. Ulična moda pokazala je kako se najljepši outfiti često kriju upravo u jednostavnim kombinacijama koje osvajaju promišljenim detaljima.

Veliki hit bile su i haljine s cvjetnim uzorcima, točkicama i prugama, koje su unosile svježinu i ženstvenost u gradske kombinacije. Zagrepčanke su ih nosile uz balerinke, mokasinke, tenisice i elegantne sandale, dok su sunčane naočale ostale najpoželjniji modni dodatak sezone.

Nismo mogli ne primijetiti ni dominaciju svijetlih tonova. Bijela boja pokazala se kao jedan od najvećih proljetnih trendova, bilo da je riječ o efektnim total-white kombinacijama ili komadima koji su se nosili kao osvježavajući kontrast neutralnoj paleti. Takvi outfiti djelovali su sofisticirano, moderno i bezvremenski.

Još jedan trend koji se izdvojio jest igra tekstura i slojeva. Dugi kaputi, sakoi, kožni modeli i komadi od brušene kože pokazali su da prijelazno razdoblje može biti jednako zanimljivo kao i ljeto. Upravo su takve kombinacije dokazale kako dobar kroj i kvalitetan komad mogu podići cijeli outfit.

Od romantičnih haljina do minimalističkih kombinacija inspiriranih tihim luksuzom, špica nam je posljednjih tjedana servirala pravu modnu inspiraciju.