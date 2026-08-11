Kao obitelj i ispred i iza kamera: Evo kako se ekipa serije 'IQ 160' zabavljala na setu
Maja Bota Strbe za RTL
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Fun
BEHIND THE SCENES

Kao obitelj i ispred i iza kamera: Evo kako se ekipa serije 'IQ 160' zabavljala na setu

Ana Ivančić
11. kolovoza 2026.

Serija 'IQ 160' koja prati simpatičnu genijalku Marinu Kapov osvojila je gledatelje platforme Voyo, a mi ćemo vam pokazati kako su snimanja izgledala iza kamera! Naime, glumačka ekipa koju prevode Dajana Čuljak i Luka Peroš jako se zbližila na setu tako da zabave nije nedostajalo!

Marinu Kapov upoznali smo kao neobičnu, britku i potpuno autentičnu junakinju, no iza njezina nevjerojatnog uma krije se život koji je daleko od savršeno posloženog. Marina je samohrana majka troje djece, a upravo je njezina obitelj jedan od najzanimljivijih dijelova priče. Dok na poslu pokušava pomoći policiji u rješavanju najkompliciranijih slučajeva, kod kuće je čeka ono što je često puno teže od bilo kojeg kriminalističkog problema – troje djece različite dobi i njihove svakodnevne potrebe.

Marina je troje djece dobila s dvojicom muškaraca, a njezin ljubavni život prilično je daleko od klasične obiteljske priče. Prvi partner, otac jednog od njezine djece, nestao je iz njihova života, a njegov nestanak ostavio je trag koji je važan i za Marininu osobnu priču. Upravo susret s licem njezine nestale ljubavi u jednoj od prvih epizoda ponovno otvara emocije koje je pokušavala potisnuti. S drugim partnerom Marina također ne živi, no njihov odnos nije prikazan kao klasičan rat bivših partnera. Iako više nisu zajedno, čini se da su uspjeli zadržati korektan odnos i funkcionirati kao roditelji. Marina tako, uz posao i sve neobične situacije u koje je uvlači njezin IQ od nevjerojatnih 160, pokušava održati kakvu-takvu ravnotežu između djece, bivših partnera i vlastitog života.

A djeca su posebna priča. Upravo zbog njih Marinin lik djeluje toliko drugačije od tipičnih televizijskih genijalaca. Ona nije hladna samotnjakinja koja svoje sposobnosti koristi u savršeno uređenom životu. Ona kasni, improvizira, nosi se s računima, djecom i obiteljskim problemima, a istodobno može u nekoliko minuta uočiti detalj koji su iskusni policajci potpuno previdjeli.

Njezin privatni život tako je jednako nepredvidiv kao i kriminalistički slučajevi koje rješava. Troje djece, dvojica partnera, jedan nestanak, puno kaosa i IQ 160 – Marina Kapov definitivno nije junakinja kojoj je ikad bilo suđeno živjeti dosadan život.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

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