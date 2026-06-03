Kate Middleton očarala u romantičnoj haljini, pronašli smo slične modele u Zari

Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala svoj besprijekoran modni ukus na svečanom prijemu u palači St. James. U crvenoj svilenoj haljini s romantičnim detaljima, privukla je sve poglede i još jednom potvrdila status modne ikone

Princeza od Walesa još je jednom potvrdila zašto je smatraju jednom od najbolje odjevenih žena svijeta. Na svečanom prijemu u palači St. James u Londonu, organiziranom povodom 125. obljetnice organizacije Cancer Research UK, Kate Middleton se pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini koja je spojila eleganciju, ženstvenost i bezvremenski stil.

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Za ovu je prigodu odabrala luksuznu kreaciju američkog modnog brenda Rodarte. Midi haljina izrađena od svilenog tvila isticala se bogatom crvenom nijansom te sitnim uzorkom bijelih točkica i srca koji joj je dao romantičnu notu. Posebnu pažnju privukao je kontrastni bijeli ovratnik, detalj koji je cijelom izdanju podario dašak retro šarma, dok je pripadajući remen naglasio njezin struk i dodatno istaknuo elegantnu siluetu.

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Monokromatski styling kao pravi odabir

Catherine je još jednom pokazala koliko dobro vlada umjetnošću monokromatskog odijevanja. Haljinu je kombinirala s crvenim antilop salonkama modela 'Gianvito 105' talijanskog brenda Gianvito Rossi, jednim od omiljenih proizvođača obuće među pripadnicama kraljevskih obitelji i svjetskim zvijezdama.

Modnu priču zaokružila je crvenom antilop pismo-torbicom modne kuće Miu Miu, ostajući vjerna istoj paleti boja. Upravo je ta usklađenost svih elemenata stvorila profinjen i vrlo luksuzan dojam.

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Dragulji koji su zaokružili cijelu priču

Stajling nije prošao bez pažljivo odabranog nakita. Princeza je nosila privjesak s rubinom i pripadajuće naušnice, čije su nijanse savršeno pratile dominantnu boju haljine. Umjesto pretjeranog sjaja, odlučila se za suptilnu eleganciju koja je dodatno naglasila sofisticiranost cijelog izdanja. Poznata po tome da bira modne kombinacije koje spajaju klasične krojeve s modernim detaljima, princeza je i ovoga puta ostala vjerna svom prepoznatljivom stilu.

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