Kate Middleton opet modno briljirala: Tamnoplava haljina stoji joj kao salivena, a nakit je posebna priča

Na svečanom obilježavanju Dana Commonwealtha u londonskoj Westminster Abbey, članovi britanske kraljevske obitelji ponovno su privukli veliku pozornost javnosti. Na događanju su sudjelovalik kralj Charles III i kraljica Camilla, kao i princ William te Catherine, princeza od Walesa. Kao i mnogo puta dosad, modni izbor Kate Middleton našao se u središtu interesa jer, osim što ima savršen ukus, princeza kroz stil šalje jasne poruke o tradiciji, eleganciji i suvremenom kraljevskom imidžu.

Princeza od Walesa još jednom je tako pokazala zašto se smatra jednom od najutjecajnijih žena u svijetu kraljevske mode. Kate se pojavila u elegantnoj tamnoplavoj (navy) kaput-haljini modne kuće Catherine Walker, čime je zadržala svoj prepoznatljivi sofisticirani stil. Haljina je bila precizno krojena, s naglašenim strukom i čistim linijama koje naglašavaju siluetu, a cijela kombinacija bila je gotovo monokromatska. Uz haljinu je nosila šešir u istoj plavoj nijansi, klasične tamnoplave salonke i malu clutch torbicu.

Profimedia

Kate je styling dodatno naglasila elegantnim bisernim nakitom. Naušnice koje je nosila imaju sentimentalnu vrijednost unutar kraljevske obitelji pa je princeza ostala vjerna svojoj navici da kroz modu odaje počast tradiciji i povijesti britanske monarhije. Njezin modni izričaj često se opisuje kao spoj klasične elegancije i modernog lifestyle pristupa odijevanju, zbog čega njezine kombinacije redovito inspiriraju modne trendove diljem svijeta.