Detalje na Kate Middleton svi su primijetili: Nosila bisere princeze Diane i kraljice Elizabete

Princeza od Walesa, Kate Middleton, ponovno je pokazala svoj istančan osjećaj za stil i duboko poštovanje prema kraljevskoj tradiciji na prvoj ovogodišnjoj vrtnoj zabavi u Buckinghamskoj palači. U elegantnoj pojavi, poseban naglasak stavila je na odabir nakita koji nosi veliku povijesnu i emotivnu težinu, suptilno odajući počast dvjema najvažnijim ženama u novijoj povijesti britanske monarhije - pokojnoj kraljici Elizabeti II. i princezi Diani.

Princ i princeza od Walesa bili su domaćini događanja održanog 8. svibnja u ime kralja Charlesa, a princezin odabir modnih dodataka odmah je privukao pažnju javnosti i medija. Njezin potez protumačen je kao gesta kontinuiteta i poštovanja prema ženama koje su prije nje imale istaknutu ulogu u kraljevskoj obitelji, a reakcije su bile iznimno pozitivne, hvaleći njezinu eleganciju i promišljenost.

Naslijeđeni biseri u srcu Buckinghamske palače

Za ovu svečanu prigodu, 44-godišnja princeza odabrala je krem modnu kombinaciju dizajnerskog brenda Self-Portrait, koju je upotpunila svjetlucavim naslijeđenim draguljima. Zasjala je noseći biserne naušnice kraljice Elizabete, poznate kao "Bahrain Pearl Drop Earrings", te elegantnu trostruku bisernu narukvicu dizajnera Nigela Milnea, koja je nekoć pripadala princezi Diani. Ovi komadi nakita, koje Kate čuva u svojoj kolekciji već godinama, dodali su dašak kraljevske profinjenosti njezinom bezvremenskom stilu.

Ova posveta pokojnoj baki i majci svoga supruga, koje nažalost nikada nije imala priliku upoznati, predstavlja dirljiv podsjetnik na nasljeđe koje Kate kao princeza od Walesa danas nastavlja. Biseri su dugo bili omiljeni u kraljevskoj obitelji, simbolizirajući mudrost, čistoću i eleganciju, a kraljica Elizabeta bila je poznata po svojim bisernim ogrlicama i naušnicama koje su postale neizostavan dio njezinog prepoznatljivog stila.

Poveznica s dvjema kraljevskim ikonama

Ovo nije prvi put da Kate Middleton nosi nakit s tako snažnom simbolikom. Ona redovito bira komade iz bogate kraljevske riznice kako bi odala počast svojim prethodnicama. Nedavno je nosila kultnu bisernu ogrlicu kraljice Elizabete na proslavi stote godišnjice njezina rođenja, a tijara "Queen Mary's Lover's Knot", koja je bila omiljena princezi Diani, postala je njezin zaštitni znak za svečane prilike. Princ William, danas 43-godišnjak, zaprosio je Kate safirnim i dijamantnim zaručničkim prstenom koji je pripadao njegovoj majci, a koji, kako je Kate jednom otkrila, savršeno joj pristaje.

Njezini modni odabiri često suptilno podsjećaju na stil princeze Diane, što modni stručnjaci vide kao namjeran i pozitivan hommage. "Mislim da smo vidjeli mnogo primjera gdje je referenca vrlo namjerna i smatram da Kate koristi modu kako bi odala počast Diani na vrlo pozitivan način", izjavila je za magazin People modna direktorica Bethan Holt iz The Daily Telegrapha, dodajući kako je princ William "uvijek bio svjestan svoje majke kao modne ikone".

Stoljetna tradicija vrtnih zabava

Kraljevske vrtne zabave dugogodišnja su tradicija koju je još u 19. stoljeću pokrenula kraljica Victoria. Održavaju se nekoliko puta godišnje, a njihova je svrha odavanje priznanja pojedincima iz svih sfera života za njihov izvanredan doprinos zajednici. Na zabavi su se princu i princezi pridružili i drugi članovi kraljevske obitelji, uključujući princa Edwarda, Sophie, vojvotkinju od Edinburgha, te Zaru Tindall.

William i Kate proveli su vrijeme razgovarajući s gostima iz brojnih organizacija pod njihovim pokroviteljstvom, vojnih postrojbi te projekata koji su im posebno važni. Među njima su bili i predstavnici inicijative Homewards, Williamovog ambicioznog projekta za iskorjenjivanje beskućništva, te stanari s posjeda Vojvodstva Cornwall. Ovo je bila druga vrtna zabava tjedna za kraljevsku obitelj, nakon što su kralj Charles i kraljica Camilla bili domaćini prve zabave sezone dva dana ranije.