Kako odabrati savršen outfit za maturalni ples - i ne posvađati se s kćeri

Stilistica Alma ovog tjedna donosi ti praktične savjete za biranje maturalne haljine za tvoju odraslu djevojčicu koji te neće stajati bogatstvo i neće dovesti do toga da te kći... Pa, mrzi

Zadnji mjeseci srednjoškolskog života stres su za sve: jesu li ocjene pod kontrolom, je li sve spremno za državnu maturu, hoće li proći dobro upisi na fakultet, ali i... je li spreman outfit za maturalni ples?! Učenje prepuštam srednjoškolkama, a u fokus stavljam svoje savjete kako se pripremiti za maturalni ples. Prije nego li ti kao žena ženi otkrijem nekoliko trikova kako možeš fokus s preskupih haljina preusmjeriti na nešto povoljnije i dostupnije, odredi koji si tip mame.

Jesi li realna?

Modnim savjetovanjem se bavim više od deset godina i tijekom svog rada pronašla sam rješenje za stotine maturantica. Najčešće moju uslugu privatnog shoppinga djevojke dobivaju za 18. rođendane i koriste kao pomoć u pronalasku idealne odjevne kombinacije za najposebniju modnu prigodu odrastanja - maturalni ples. Naravno, ideš i ti - kao mama koja vodi budžet i koja, na kraju krajeva, želi sudjelovati u ovom važnom trenutku. Nekad je to prekrasno iskustvo, a nekad se tvoj pogled na maturalni ples i želja djevojke koja na njega ide poklope tek kad stilistica postane "tampon zona". Evo, da se malo nasmijemo svi zajedno.

Kombinacija 1: Mama kraljica maturalne vs. skromna kći

Mama nije zablistala na svom maturalnom plesu, pripremila je 'no limit' budžet za svoju kćer, a ona je skromna djevojka koja se te večeri želi samo dobro zabaviti. Poticanje skupljih odjevnih kombinacija, mamini komentari 'pa jednom je maturalni ples, odjeni nešto posebno, nije važna cijena' i lagano odbijanje djevojke koja pogledom traži moju podršku na kraju završava kombinacijom koju će realna djevojka odjenuti još koji put.

Kombinacija 2: Kći kraljica maturalne i mama koja je gleda kao djevojčicu

Postoji i ovaj spoj: djevojka koja je još u prvom razredu srednje škole odlučila biti kraljica maturalnog plesa - odjenuti nešto izazovno, po uzoru na zvijezde s TikTok-a i s mama koja se ne može naviknuti na to da je izrez na haljini predubok, haljina prekratka, štikle previsoke... Komentari 'kako ćeš u tome plesati', 'pa ti si gola u ovome' i 'ja ti to neću platiti' te pogled djevojke koja traži moju podršku (jer to je moderno i ja to kužim). Shopping završava kompromisnim rješenjem za koje znamo i ja i ta mala u kabini da će outfit kreirati po svom čim otpleše s tatom maturalni ples i pogledom isprati mamu i tatu iz dvorane.

Kako bi outfit bio savršen, svi zadovoljni i sretni, prije nego kreneš u shopping sa svojom kćeri, nađite zajednički jezik. Kao mama budi, kako bi klinci rekli, realna, znajući da je maturalni ples vrijeme kad se nose prve ozbiljne haljine, kad su visoke potpetice jednostavno must have, kad djevojke požele profi šminkanje, malo drugačiju frizuru... Poštuj individualnost i iskorak iz traperica i majica.

Kako pronaći pravu haljinu za maturalni ples?

Lako ti je zaključiti da ćeš teško promijeniti stil koji tvoja kći želi pokazati na maturalnom plesu, ali vrlo lako možeš utjecati na to da ne probijete budžet koji si planirala za ovu prigodu. Evo što ti kao žena ženi savjetujem.

Istraži trendove

Slijedi (pravi) stil! To je prvi korak u savršenom pronalasku odjevne kombinacije i tvoj prvi korak vladanja kućnim budžetom. Za početak, traži fotke stila koji tvoja kći želi, odobri ga i kreni u potragu za komadima koji ga čine. Kći će navijati da šopingirate na mjestu potpisanom ispod total looka zvijezde koja ga nosi, a ti pronađi mjesta gdje se odlične kopije dizajnerskih komada prodaju u capsule kolekcijama street style brendova. Svi znamo da su trendovi jasno definirani i da ih svi slijede: neki uz manji, a neki uz veći budžet. Isto tako, dobro znamo da su lijepe maturalne haljine komadi koji će se rijetko kad nositi nakon maturalnog plesa. Tako da, pripremi se za shopping: tvoja maturantica neka nosi stil koji nosi generacija, ali nužno ne mora kupiti odjeću na istom mjestu kao i njezine frendice.

Pripremi budžet

Sama istraži ponudu! Sad kad znaš koji stil tvoja kći želi, kreni u istraživanje. Upiši u tražilice popularnih shopping platformi stil koji tražiš, naznači budžet i kreni sa stvaranjem outfita u željenom stilu. Puno toga možeš pronaći u ponudi street style trgovina, naručiti online i kombinirati s onim što ste kupile u trgovinama. Probaj biti kreativna pokušavajući stil personalizirati s osobnosti svoje kćeri. Ako ti zapne, zovi, mogu pomoći!

Evo ti i primjer: umjesto klasičnog odjela ili trendy kombinezona, predloži kombinaciju hlača i topa, koju začini super naušnicama, štiklama i super popularnim clutchem. Outfit može biti u budžetu od 100 eura, a look 'vrijedan milijun dolara'.

Uloži u komad koji čini razliku

Škicni ponudu na stranicama s rabljenim komadima! Posebno se fokusiraj na neki konkretni, dizajnerski komad koji bi tvoja kći željela, a koji možeš pronaći vrlo povoljno. Dizajnerske, nikad nošene, štikle s Vinteda, dizajnerska clutch torbica ili slični začini stila s Mojih krpica, primjerice, komadi su koje će djevojka rado uklopiti u svoj outfit. Ne mora znati gdje si to kupila - daruj i čekaj zagrljaj koji je najbolji dokaz da si uspjela. Evo i primjea: štikle koje su zavladale društvenim mrežama i puno povoljnije rješenje s Vinteda.

Nadam se da su savjeti pali na plodno tlo i da si spremna za stvranje najboljeg outfita ikad. A znaš li što trebate ti i ponosni tata odjenuti za maturalni ples? O tome kako ne pretjerati, ali i dobro se srediti, pišem iduću srijedu. Čitamo se!

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!