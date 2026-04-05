Izgledaju luksuzno, a dolaze iz high street kolekcija: Izdvajamo 16 chic komada

U high street ponudi mogu se pronaći bezvremenski komadi – od lanenih košulja i elegantnih suknji do tote torbi i kašmira - koji će trajati sezonama i podići svaku garderobu. Donosimo izbor od 16 takvih komada koji na prvi pogled djeluju poput dizajnerskih

U svijetu mode u kojem se trendovi izmjenjuju gotovo svakodnevno, istinski dobar stil ne ovisi o cijeni, već o promišljenim izborima, kvalitetnim materijalima i bezvremenskim krojevima. Upravo zato sve češće posežemo za komadima koji izgledaju luksuzno, ali dolaze iz pristupačnijih kolekcija. High street scena posljednjih sezona nudi niz takvih modela – onih koji na prvi pogled djeluju poput dizajnerskih, a pritom su nosivi, dugotrajni i elegantni.

Brendovi kao što su Arket, Massimo Dutti pa i Zara sve više pažnje posvećuju krojevima, materijalima i završnoj obradi, zbog čega njihovi komadi nerijetko izgledaju znatno skuplje nego što jesu. Naglasak je na jednostavnosti, pročišćenim linijama i neutralnim tonovima, što dodatno doprinosi dojmu sofisticiranosti. Upravo takvi komadi postaju temelj capsule garderobe – oni koji se lako kombiniraju i nose iz sezone u sezonu.

Posebno se ističu lanene košulje koje svojom ležernom elegancijom podsjećaju na luksuzne resort kolekcije, kao i tote torbe od brušene kože koje odišu minimalističkim šarmom. Elegantne suknje, izrađene od kvalitetnijih tkanina i s naglaskom na kroj, lako se uklapaju i u poslovne i u opuštenije kombinacije, dok komadi od kašmira, čak i u high street verziji, pružaju dozu luksuza koju je teško nadmašiti. Sve su to primjeri odjeće i dodataka koji nadilaze prolazne trendove i ostaju relevantni godinama.

Ono što ove komade čini posebno poželjnima jest njihova svestranost. Jedna dobro krojena jakna ili strukturirani blejzer mogu podići i najjednostavniji outfit, dok kvalitetna torba ili decentan komad nakita zaokružuju cjelokupan dojam. Upravo u toj suptilnoj ravnoteži između jednostavnosti i elegancije krije se tajna stila koji djeluje chic i skupocjeno.

U nastavku izdvajamo 16 high street komada koji izgledaju poput dizajnerskih – od bezvremenskih klasika do modernih favorita – i koji će se bez problema uklopiti u svaku pažljivo izgrađenu garderobu.

Arket, jakna - 179 €

Arket, traper jakna - 139 €

Mango, torba od brušene kože - 119,99 €

Massimo Dutti, sako od satena - 169 €

Massimo Dutti, košulja - 69,95 €

Massimo Dutti, sako od lana - 169 €

Sezane, košulja od lana - 115 €

Nobody's child, barn jakna - 215 €

Topshop, suknja - 64,99 €

Topshop, suknja - 52,99 €

Arket, pulover od kašmira - 149 €

Zara, kožne cipele - 39,95 €

Zara, baloner - 89,95 €

Zara, safari jakna - 35,95 €

Zara, kožne mokasinke - 49,95 €