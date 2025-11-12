Kao žena ženi: Kad ne znaš što odjenuti, pročitaj što savjetuje stilistica Alma

U rubrici "Kao žena ženi" modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Svaka žena se nekad našla u situaciji da stoji ispred prepunog ormara odjeće, a nema što odjenuti. Baš zato što je to čest problem i sigurne smo da si se i sama nekad našla u njemu, odlučile smo na portalu Žena.hr uvesti novu rubriku - "Kao žena ženi" u kojoj će svake srijede modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko davati savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Kako je baš Alma postala naša kolumnistica?

Osluškujući vaše želje, pronašle smo našu (i vašu) ženu koja će nam svake srijede otkrivati male tajne velikog modnog stila. Rezultati? Izbjegavanje modnih promašaja, izbjegavanje loših shopping odluka! Jer kako Alma kaže - nema loših stilova, nego samo loših odjevnih kombinacija neusklađenih s našim oblinama.

Nikola Zoko

"Kao modna savjetnica radim punih 15 godina i uvijek mi je fokus na stvarnim ženama! Na vama koje ovo čitate, koje ste jutros gledale u hrpe odjeće u ormaru zaključujući da, stvarno, nemate što odjenuti. Vama koje ste zapele između mladosti i starosti, između želje da budete stilski jedinstvene i jednolične ponude odjeće u trgovinama. Vama koje ste skinule kilograme i želite to pokazati (ali ne natjecati se s ljepotom svojih odraslih kćeri), ali i vama kojima je menopauza donijela naslage na trbuhu i mrvicu šire bokove. Nema veze - i meni je! Uživam učeći vas kako postoje krojevi i spojevi koje ćemo zajedno pronaći i koji će sve sakriti", poručuje Alma.

Nikola Zoko

Tko je Alma Premerl Zoko?

Alma Premerl Zoko po zanimanju je novinarka, punih je 12 godina pisala u magazinu Tena, a kad se on ugasio, pokrenula je ženski lifestyle portal Modni ALMAnah. Uz novinarstvo se educirala u modnom smjeru: završila je modnu školu Profokus, prošla je brojne edukacije u Hrvatskoj i u inozemstvu, kako bi naučila od mode uzeti najbolje - za sebe, a onda i za svaku od nas. Kako je i sama rekla, fokus su joj uvijek stvarne žene (u šali kaže da najviše voli modno savjetovati ženama s oblinama) kojima približava modu na poseban način. Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja.

Nikola Zoko

Da joj to ide svjedoči trajanje njezine 'modne karijere'. Uz uređivanje svog Modnog ALMAnaha, 15 godina radi kao modna savjetnica, autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica. U pandemiji je osmislila i program "Ženski vikend Hrvatskom i okolicom" kojem je zadatak modu i ljepotu pokazati i doživjeti na nekoj zanimljivoj destinaciju u Hrvatskoj ili Sloveniji. Idealno za sve one koje bi putovale, ali nemaju ekipu za to.

Alma, dobro došla na Žena.hr!