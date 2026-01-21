Vinted, Moje krpice i slično: Kako kupovati poput eksperta?

Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš 'uroniti' u ovaj poseban svijet, vladajući svakom situacijom, kupovinom i vlastitim budžetom koji će ti omogućiti da povoljnije kupiš lijepe komade

Uspješno si svladala online shopping, pa u skladu s time istražuješ dalje. Na ženskim kavama sve su popularniji razgovori o shopping ulovima s popularnog Vinteda, Mojih Krpica, Marketplace-a... Jesi li već počela s istraživanjem? Bez obzira na tvoj odgovor - već si postala vješta šopingholičarka koja se frendicama hvali kupovinom novih komada s etiketom po vrlo povoljnim cijenama ili se spremaš na svladavanje vještine kupovanja na ovaj način, čitaj dalje. Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš "uroniti" u ovaj poseban svijet, vladajući svakom situacijom, kupovinom i vlastitim budžetom koji će ti omogućiti da povoljnije kupiš lijepe komade.

Što zapravo trebaš? To bi uvijek trebalo biti prvo pitanje u svakoj, pa i ovakvoj kupovini. Dakle odgovor je - torba, haljina, dječja odjeća (napiši dob) ili skijaška oprema. Ono što trebaš upiši u tražilicu koja će te dovesti do ponude. Sad uzmi vremena i istražuj ono što se nudi u toj kategoriji analizirajući sadržaj, opis i cijenu proizvoda. Ono što si se sviđa stavi u svoju košaricu kako bi se u drugom koraku fokusirala na ono što ti uistinu treba. Istraživanje bilo koje tražilice po principu "idem vidjeti što ima" zabava je za cijelo poslijepodne ili večer i najčešće počinje i završava gledanjem onoga što netko drugi prodaje. Ako nema fokusa, najčešće nema ni povoljnog šopinga (ili ovo je način kupovine za šopingholičarke s velikim iskustvom koje u masi na ekranu znaju staviti fokus na ono što im je potrebno).

Detaljna analiza je vrlo važan korak prema kupovini shopping trofeja. Dakle, odabrane komade si stavila u svoju košaricu i sad kreni s analizama. Ako ti je fokus na torbama dobro povećaj fotograije, obrati pažnju na kopče (imaju li tragove hrđe), rubove (jesu li oštećeni), unutrašnjost torbe (je li podstava neoštećena). Ako je torba prošla ovaj test, sad se fokusiraj na osobu koja prodaje - kakve ima ocjene, koji su komentari na poslane komade onih koji su kupili prije tebe. Ako je komad "kao nov", vlasnik ocijenjen dobrim ocjenama, kreni u treći korak - povoljnu kupovinu.

Kako "uloviti" novo i povoljno to je pitanje svake ljubiteljice šopinga. Više-manje, na ovakvim se platformama uvijek fokusiramo na komade s etiketama ili na ono što ima opis nikad nošeno, ili odjeveno samo jednom. Takvi komadi mogu imati i veću cijenu (ali manju od tržišne) od mase nošene odjeće koju vidite. Može li se cjenkati za nekoliko komada koji vam se sviđaju, a koji cijenom probijaju vaš zadani budžet? Lijep upit osobi koja prodaje može otvoriti i ta vrata, posebno ako kupujete često i ako ste već nekoliko puta kupila od istog prodavača.

Profimedia

Na što paziti prilikom kupovine nošenog? Na svakoj šoping adresi, pa i ovim koje su nam danas u fokusu može se dogoditi i da se pojave osobe koje koriste priliku za prodaju lažnih odjevnih predmeta ili se na ovom mjestu rješavaju zaliha svojih trgovina. Rješavanje zalihe je ok, ali popusti moraju biti veliki. Kad je o brendiranim komadima riječ na ovakvim se platformama mogu naći originali koje ćete kupiti puno povoljnije nego u trgovini, ali i lažnjaci koji se prodaju kao originali. Kupujete li brendirane komade pažljivo povećaj svaku etiketu (jedan od najboljih načina analiziranja brenda) i usporedite je s etiketama koje možete vidjeti na službenim stranicama željenog brenda. Nakon toga tražite informaciju o tome kad je komad kojeg želite kupiti, originalno kupljen. Po odgovoru osobne koja prodaje znat ćete je li riječ o ljubitelju i poznavatelju mode (koja je investirala u brend) ili osobi koja koristi ovu priliku. Svakako pogledajte podstavu, patentne zatvarače, gumbe... Zamislite da je na vašoj brendiranoj jakni klasični zatvarač bez brendiranog detalja. Jasno je da je riječ o kopiji brenda koji mora imati znatno nižu cijenu od cijene koju ima original. A na što paziti kad su u pitanju nošeni odjevni predmeti? Povećaj fotografije - pomaknut spoj na haljini ili bluzi, "mucice" na puloveru ili nekoliko nijansi svjetliji dio ispod pazuha (ili među nogama) znak su da je odjeća predugo nošena, oštećena i ujedno loša investicija.

Savjet više. Želiš li i ti nešto što ne nosiš prodati, bolje prodaj nego čuvaj u ormaru! Dakle, skinula si desetak kilograma i želiš sačuvati neke modne trofeje za vrijeme kad se bude nosilo oversize ili kad ćeš ponovo biti trudna. Prodaj! Promijenila si modni stil, a u ormaru čuvaš presjek svih stilova koje si do sada nosila? Prodaj! Imaš hrpu odjeće od klinaca i čuvaš ih za nove klince koji će se roditi u tvojoj obitelji za cca 15 godina?! Prodaj! Dakle ako si otkrila neku od ovih platformi za povoljan i zabavan šoping, kupuj i prodaj nešto što ne nosiš. Svaki odjevni predmet operi, glačaj, fotografiraj i lijepo dostavi svakome tko ga je naručio i platio. Prilikom prodaje ponašaj se isto onako kako želiš da se ponašaju oni od kojih i sama kupuješ!

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Privatna arhiva

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!