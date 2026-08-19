Hlače na vezanje nikad ne izlaze iz mode: Donosimo favorite iz high street ponude

Hlače na vezanje jedan su od onih bezvremenskih modela koji se uvijek iznova vraćaju u naše garderobe. Udobne su, chic i nevjerojatno svestrane, a lako se uklapaju u ležerne i elegantnije kombinacije

Hlače na vezanje jedan su od onih modela koji se iz sezone u sezonu vraćaju u naše garderobe. Udobne su, efektne i dovoljno elegantne da u trenu podignu i sasvim jednostavnu kombinaciju, a pritom izgledaju ležerno i nenametljivo.

Izuzetno su svestrane, lako se stilziraju i mogu se nositi u za različitim prigodama. Modeli visokog struka i širokih nogavica posebno dobro izgledaju uz jednostavan top ili pripijenu majicu, dok ih možete kombinirati i s elegantnom košuljom za nešto dotjeraniji look. Za opuštene ljetne kombinacije odličan su izbor lanene hlače na vezanje koje možete nositi uz basic T-shirt, top bez rukava ili laganu košulju.

Zara

Ako želite postići chic, minimalistički izgled, birajte hlače u neutralnim nijansama poput bijele, bež, sive ili crne i kombinirajte ih s jednostavnim komadima te sandalama ili balerinkama. Za malo efektniju kombinaciju možete posegnuti za modelima u prugama, toplim zemljanim tonovima ili zanimljivim krojevima i nositi ih uz potpuno jednostavan ostatak outfita.

Hlače na vezanje odlično funkcioniraju i u prijelaznom razdoblju. Kada temperature počnu padati, lako ih možete spojiti s laganim pletivom, košuljom ili blejzerom te omiljenim tenisicama ili mokasinkama. Hlače na vezanje uvijek je dobro imati u ormaru jer nisu rezervirane samo za ljeto, već se mogu nositi gotovo tijekom cijele godine, a osobito će dobro izgledati u jesenskim kombinacijama.

Ako ste u potrazi za novim modelom koji će osvježiti vašu garderobu za nadolazeću jesen, u nastavku donosimo neke od naših favorita iz aktualne high street ponude.

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Reserved - 12,99 €

Reserved - 13,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 27,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

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